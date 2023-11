Těšíte se z bohaté úrody vlašských ořechů? Pokud chcete, aby vám vydržely co nejdéle v prvotřídní kvalitě, měli byste vědět, jak nejlépe je skladovat.

Ořechy jsou zdravou a výživnou pochoutkou, kterou si můžeme s radostí dopřávat po celý rok. Je možné je pozobávat jen tak jako zdravé mlsání, ale často jsou i součástí mnoha pokrmů a sladkého pečiva. Pokud chcete mít ořechy stále čerstvé a plné chuti, je důležité je správně skladovat. Naše babičky věděly, jak na to! Jejich osvědčený způsob je jednoduchý a hlavně účinný. Správným skladováním zachováte u ořechů nejen jejich chuť, ale i jejich výživové hodnoty.

Jaké ořechy sbírat

Pokud chcete mít doma ořechy stále ve vynikající kvalitě, vždy sbírejte jen plody, které samovolně spadnou ze stromu nebo je shodíte jemným zatřesením sběrnými háky. Pokud byste ořechy shazovali násilím, opadaly by i nedozrálé kusy.

Nejprve ořechy zbavte zelené slupky, pod níž by měla vykouknout vždy tmavě hnědá skořápka.

Nejprve je zbavte zelené slupky, pod níž by měla vykouknout vždy tmavě hnědá skořápka. V případě, že narazíte na skořápku, která je ještě zabarvená do červena, jádro nebude zcela vyzrálé. Dobře zralý plod poznáte dle toho, že po rozlousknutí skořápky se ořech téměř samovolně uvolní. Vrchol ořechu by měl být vždy zakulacený a jeho skořápka by měla být absolutně neporušená.

Jen čisté a suché ořechy

Následně jednotlivé ořechy řádně očistěte, rozložte a nechte je důkladně několik dní proschnout. Skořápky ořechů by měly být před uskladněním naprosto suché, vyhnete se tak vzniku plísní a hnilob. Během schnutí ořechy průběžně otáčejte, aby oschly ze všech stran.

Ošetření v mrazáku

V tento moment můžete ořechy uskladnit, ale pokud chcete mít jistotu, že vám ořechy nenapadne nežádoucí havěť či červi, vložte je na 2 dny do mrazáku. Dojde tak k likvidaci případných škůdců.

Ořechy skladujte vždy se skořápkou

Pokud si chcete ořechy uchovat delší dobu, nechte je vždy ve skořápce. Když je vyjmete z mrazáku, nechte je opět rozložené dostatečně prosušit. Pak je uložte do dobře uzavíratelných nádob bez přísunu vzduchu.

Pokud si chcete ořechy uchovat delší dobu, nechte je vždy ve skořápce.

Pozor na vysokou vlhkost

Stejně tak byste měli zvolit na uskladnění místnost s co nejnižší vlhkostí. Ořechy snesou maximálně 65 % vlhkosti, pak mají tendenci plesnivět.

Tma a chlad

Lokalita, kde budete ořechy skladovat, by měla být tmavá a chladná. Významnou roli totiž hraje i teplota uskladnění. Hodnoty zvoleného místa by neměly přesahovat 20 stupňů Celsia. Vzhledem k vyššímu obsahu tuků mají ořechy při vyšších teplotách tendence ke žluknutí. Pokud tedy nemáte jinou možnost, skladujte je ve vyšších teplotách raději v prodyšných sáčcích z textilu.

