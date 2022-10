Velký přehled, jak skladovat ovoce a zeleninu po celou zimu bez ledničky

Přes sezónu jste se snažili vypěstovat velké množství plodin, abyste měli na později „vystaráno“. Nyní přichází ale otázka, jak ovoce a zeleninu skladovat. Jste schopni vypěstovanou zeleninu a ovoce kvalitně uložit?

Jestliže patříte mezi vášnivé pěstitele, nejspíš vás v zimě nedostatek zeleniny jen tak nezaskočí. Ten, kdo má sklep či místnost, kde se netopí a teplota neklesá pod nulu, má ideální prostor pro skladování svých vypěstovaných pokladů.

Příprava sklepa

Ve starých domech se sklep většinou najde, ale právě v těch starších, bez hydroizolace, je vysoká vlhkost. Sice to má výhodu v tom, že plody zůstanou šťavnaté, ale na druhou stranu se vlhkost brzy nejspíš projeví ve formě plísní, proto je potřeba sklep na přísun úrody náležitě nachystat!

Sklep před uložením úrody vyčistěte a vydezinfikujte. Zlikvidujte pavučiny, zameťte, a jestliže k vám do sklepa zavítali plzáci, posbírejte je. Nachystejte si vápenný roztok, ale pokud se tím nechcete zaobírat, zajděte do obchodu a kupte si již hotové vápno na bílení. Na co rozhodně nezapomeňte – neustále roztok míchat, aby se vápno neusazovalo na dně. Tento vápenný nátěr má dezinfekční účinky a dobře odolává proti vlhkosti.

Jak správně skladovat brambory? Zdroj: Elena Masiutkina/Shutterstock.com

Do rohů, kde se schyluje k plísním, aplikujte sprej proti plísni.

K dezinfekci prostoru vám pomůže jak zmiňované bílení, ale i sirné knoty, které jsou ideální na dezinfekci skladových prostor pro potravinářské účely. Vždy knoty používejte podle návodu! Jestliže máte parní čistič, je to rozhodně lepší a bezpečnější varianta očisty prostoru.

Pečlivě omyjte, vydezinfikujte a připravte regály s přepravkami.

Skladování

Ovoce by mělo být odděleno od zeleniny, protože se mohou vzájemně ovlivňovat a ne zrovna pozitivně.

Mrkev se může skladovat několika způsoby. Jedním z nich je písek, který udrží v mrkvi šťavnatost. Po sklizni se neobtěžujte čistěním mrkve od půdy, pouze odřežte nať a zkontrolujte, jestli jsou mrkve zdravé. Následně nechejte mrkve oschnout na vzdušném tmavém místě zhruba dva dny. Pak je přendejte do přepravky, kde si dno vysypte pískem a každou jednotlivou mrkev zasypte pískem až nahoru k listnaté části. Mrkev musí být v poloze, v jaké byla doposud v půdě – jako voják.

Ohledně skladování česneku si přečtěte následující článek:

Bramborám bude nejlépe ve sklepě, kde se drží teplota okolo 5 °C. Po sklizni nechejte brambory oschnout a odležet cirka 14 dnů. Následně si zahrajte na Popelku a přeberte je, přičemž ty zelené, moc poškozené nebo nemocné, striktně vyhoďte. Do připravených přepravek navrstvěte brambory do maximální výšky 60 cm.

Jablka jsou trochu princezny na hrášku. Při skladování by se jablko nemělo dotýkat druhého jablka. Neuskladňujte potlučená nebo mechanicky narušená jablka, vybírejte jen opravdu ta zdravá! Přepravka by měla mít větrací otvory, aby mohla jablka dýchat. Totéž platí u hrušek, ale nezapomínejte na fakt, že nemůžete skladovat dohromady jablka s hruškami!

Cukety se taktéž dají uskladnit, ale musejí se uložit do trochu jiných podmínek, neboť nemají rády vlhko. Jestliže máte suchou chladnou garáž, cukety tam s klidným svědomím uskladněte. Cukety musejí být zcela uzrálé, což je tehdy, kdy plod přestane růst, v ten okamžik je slupka dostatečně tuhá a tlustá. Před uložením nechte zaschnout ránu na stopce.

Pravidelně všechnu uloženou úrodu kontrolujte!

