Kdy a jak správně sklidit křen. Nedopusťte se školácké chyby a nezničte ho!

Roste vám na zahradě křen? Tak to patříte k těm šťastlivcům, kteří si mohou tuto pochutinu dodat k mnoha pokrmům z vlastních zdrojů. Přestože z jeho štiplavosti člověku mnohokrát vytrysknou slzy, vůbec to nevadí. Je totiž nesmírně zdravý a léčí. Hlavně ho nechte ještě v zemi, ještě není čas jeho sklizně. Ptáte se, jak a kdy ho sklidit?

Křen selský (Armoracia rusticana)

Je to oblíbená rostlina pěstovaná hlavně pro svůj aromatický kořen. Křen je bezpochyby nenáročnou rostlinou, kterou může pěstovat opravdu každý, roste doslova téměř sám. Velmi často můžete tuto rostlinu spatřit také ve volné přírodě na lukách, polích a v blízkosti potoků. Původně pochází ze západní Asie a jihovýchodní Evropy, kde byl pěstován jako pochutina s výraznou chutí. Postupně se rozšířil i do dalších netropických oblastí Eurasie, severní Afriky, Severní Ameriky i na odlehlý Nový Zéland. K nám do střední Evropy se dostal zásluhou Slovanů během 12. století.

Ve směsi s medem je doporučován proti zákeřné dně a revmatismu. Zdroj: profimedia.cz

Něco málo o křenu

Křen je vytrvalá rostlina z čeledi brukvovitých s mohutným dužnatým kořenem válcovitého tvaru, z jehož hlavy vyrůstá více lysých lodyh, které mnohdy dorůstají do výše 50 až 120 cm. Jsou přímé, na průřezu oblé, uvnitř duté a podélně rýhované. Rostlina má dlouhé řapíkaté listy, které dorůstají obvykle do délky 20 až 50 cm a do šířky 7 až 20 cm. Ve vyšších částech lodyh vyrůstají na tenkých stopkách drobné bílé květy, které vytvářejí bohatá hroznovitá květenství. Rostliny se rozmnožují samovolně semeny a rozrůstáním kořenových výběžků.

Křen je plný vitaminů

Kromě kulinářského využití se využívá i k léčebným účelům. Je naprosto nabitý vitamínem C. Ve 100 g čerstvě nastrouhaného křenu se ho nachází celých 100 mg! Kromě toho, má poměrně vysoký obsah draslíku, vápníku, železa i hořčíku. Obsahuje i hořčičné silice a fytoncidy, které v lidském těle omezují rozmnožování nežádoucích bakterií. Pokud to s jeho konzumací nepřeženete, je velice prospěšný pro správné trávení. Proto se bezvadně hodí k masu a tučným jídlům. Trpíte na otoky různého původu? Sáhněte po křenovém obkladu, uleví se vám. Pomůže i během chřipky a nachlazení. Když ho budete v malých dávkách čichat, podpoří to vaše lepší dýchání. Ve směsi s medem je doporučován proti zákeřné dně a revmatismu.

Dejte sklizni křenu správný timing

Nic se nemá uspěchat a vše potřebuje ten správný čas. U sklízení křenu to platí dvojnásob. Počkejte na řádné ochlazení, třeba i na první lehké přízemní mrazíky, až rostlině zhnědnou listy. Křenu začnou pomalu odumírat listy a živiny z rostliny se pěkně stáhnou do kořenů. A právě v této době je ideální kořeny vyrýt. Budou obsahovat nejvíce vitamínů a prospěšných látek. Někdy to může být klidně až během listopadu, takže vydržte.

Nemáte ho kde uskladnit, aby se mu dařilo? Jednoduše kořen nastrouhejte a šup s ním do mrazáku. Zdroj: profimedia.cz

Jak na to?

Křen vyryjte i s postranními kořeny, které si můžete uložit pro jarní výsadbu. Hlavní kořen pečlivě očistěte od hlíny, vodu v tu chvíli nepotřebujete, dali byste tak příležitost mnoha plísním. Nepodceňte ani správné uskladnění. Nejlépe se křenu bude dařit na chladném místě, třeba ve sklepě. Velmi dobře bude prospívat v bedýnce s pískem, jehož spodní vrstvu lehce zvlhčete. Křen vám tak nebude vysychat a do jara bude mít stále fresh chuť. Nemáte ho kde uskladnit, aby se mu dařilo? Jednoduše kořen nastrouhejte a šup s ním do mrazáku, jen počítejte s tím, že trošku přijde o svůj charakteristický „říz“.

