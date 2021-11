Jak správně sklízet a skladovat brambory, aby nehnily a nebyly jedovaté

Podzim je neodmyslitelně spjatý se sklizní brambor. Tato zelenina má v naší zemi dlouhou historii. Snadno se pěstuje a výnos i z malého pole je vysoký. Ať už brambory pěstujete pro svou vlastní potřebu nebo jimi krmíte hospodářská zvířata, je důležitá správná sklizeň a uskladnění.

Brambory

Průměrná roční spotřeba brambor se pohybuje mezi 65 až 70 kilogramy na osobu. Není divu. Brambory se dají upravit různými způsoby, slouží jako příloha i jako hlavní jídlo. Obsahují mnoho důležitých nutričních látek, vitamín C a draslík. Jsou navíc levné, takže nezatíží rodinnou peněženku. Brambory jednoduše v našich spižírnách nebo sklepech nesmí chybět.

Jedovaté brambory

Brambory obsahují glykoalkaloid solanin, který může způsobit nevolnost, žaludeční křeče, zrychlení tepu i dýchání, ztrátu vědomí a kóma. Nachází se v celé rostlině, včetně hlíz. Zde je však jeho koncentrace malá a není nebezpečná. Pokud tedy nejsou hlízy zelené nebo naklíčené. „V těch částech, které jsou zelené, je největší koncentrace solaninu. Když máte brambory ve tmě ve sklepě a začnou klíčit, tak to zas tak moc nevadí. Na světle ale začnou zelenat a tam potom toho solaninu může být hodně. Také záleží na odrůdě. Některé ho mají více,“ upřesnil Tomáš Moravec z Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Brambory tedy vždy skladujte v temnu a v chladu.

Kdy sklízet brambory

Brambory se sklízí podle odrůdy. Také záleží na nadmořské výšce vašeho políčka a klimatických podmínkách. Termín sklizně ale poznáte snadno podle bramborové natě. Jakmile je žlutá, seschlá a polehává, můžete hlízy vytahovat ze země. Rostliny s uschlou natí již nerostou. Správný čas sklizně můžete zkontrolovat i manuálně. Brambory by se měly lehce oddělovat od podzemních oddenků.

Jak sklízet brambory

Brambory sklízejte nejlépe za slunného počasí nebo polojasna, kdy je země proschlá. Na pole se nevydávejte při dešti nebo tehdy, když je půda nadměrně mokrá. Dejte si také pozor na teplotu půdy. Ta by při sklizni neměla klesnout pod 8 °C. Při sklizni malé plochy vám postačí motyka srdcovka nebo rycí vidle. Na větším pozemku se vyplatí použít traktůrek s vyorávací radlicí. Hlízy z hrůbků jen lehce vyhrábněte. Neměli byste kopat silou, aby jste je nepoškodili. Pokud používáte mechanizaci, vyorávejte vždy co druhou brázdu, brambory posbírejte a pak dokončete zbytek pole. Hlízy si nebudete zahrnovat hlínou.

Po vydýchání je možné brambory uložit k dlouhodobému skladování ve sklepě, kde je teplota mezi 4 – 6 °C. Zdroj: ArtEvent ET/Shutterstock.com

Co se sklizenými bramborami

Sklizené brambory očistěte od hlíny a vytřiďte je podle velikosti a kvality. Zelené nebo nahnilé hlízy neskladujte. Pokud jsou některé brambory poškozené, zpracujte je přednostně. Rozhodně hlízy neperte, přes zimu by se zkazily. Ještě než je uskladníte na stálé místo, vyplatí se vám je nechat na cca dva týdny tzv. vydýchat v temné a dobře větrané místnosti s teplotou kolem 17 °C. Uložte je v tenké vrstvě do bedýnek a zakryjte je plachtou, aby na ně nesvítilo světlo. Brambory sníží vnitřní vlhkost a vytvoří pevnější slupku.

Kde brambory skladovat

Po vydýchání je možné brambory uložit k dlouhodobému skladování ve sklepě, kde je teplota mezi 4–6 °C. V teplejším prostředí začnou klíčit, v chladnějším mohou namrzat. Vlhkost prostředí by měla být mezi 85 až 95 procenty. Brambory neukládejte do jutových ani plastových pytlů. Ideální jsou dřevěné nebo plastové bedýnky. Hlízy vrstvěte maximálně do 60 cm výšky.

