Čas sklizně cibule: Naučte se, jak o ni správně pečovat a jak ji sklízet

„Člověk může spíše vařit bez ohně, než bez cibule“ tak praví stará lidová moudrost. V kuchyni ji najde asi každý. Pojďme si o ní něco napsat.

Ten, kdo rád pěstuje své vlastní potraviny, tomu na 100 % na záhonku nechybí cibule. U většiny vykukuje nejběžnější žlutá cibule, ale co se pokusit o nějakou jinou odrůdu? Například červená cibule se krásně vyjímá v salátech nebo drobnou „Pompej“ můžete naložit.

Některé druhy cibule

Žlutá – nejrozšířenější, dělí se na jarní a podzimní odrůdy

Šalotka – vhodná k přímé konzumaci, nezpůsobuje zažívací potíže

Bílá – velmi dobrá, nejjemnější a nejméně štiplavá. Hodí se nejvíce do studené kuchyně, při tepelném zpracování ztrácí svou chuť.

Červená – vyjímá se spíše ve studené kuchyni, syrová je ze všech druhů nejzdravější

Jarní cibulka – mladá cibule sklizená před dozráním. Má příjemnou chuť i vůni. Vhodná do pomazánek, omelet, bramborové kaše…

Některé druhy cibule. Zdroj: ORLIO / Shutterstock.com

Péče o cibuli

Má ráda sušší půdu. Pokud dost prší, nakypřete jí – rychleji proschne. Stává se, že vyběhne do květu. Když se květenství objeví, raději ji skliďte a zpracujte. Záhon by měl být na slunném místě.

Škůdci – poznáte to podle zkroucené natě. V tomto případě nezbývá nic jiného než napadenou cibuli vytrhat a na zbytek použít postřik. Doporučuje se položit na záhon netkanou textilii jako prevence proti škůdcům.

Zálivka – v první polovině vegetační doby potřebuje více vody, ale jakmile začne vyzrávat, zalévejte mnohem méně.

Hnojení – nula.

Cibuli je nutné za sezónu několikrát vyplet a prokypřit půdu, aby se ke kořenům dostal vzduch.

Jak sklízet cibuli

Cibuli nejprve sklízíme dle potřeby. Vytrhněte celou rostlinu (čerstvé zelené listy můžete také spotřebovat). Ale nejlepší čas na sklizeň je tehdy, kdy porost z jedné třetiny (až poloviny) polehne. Na to konto zalomíme ostatní cibule, aby také povadly. Sklizenou cibuli nechte proschnout na slunci, jestli počasí nepřeje, svažte cibuli do svazků (max 15ks) a dosušte, aby krásně šustila.

Cibuli uskladněte na chladném, ale suchém místě! Zdroj: Slatan / Shutterstock.com

Uskladnění cibule

Uskladněte na chladném, ale suchém místě! Umístěte je do potravinových přepravek, proutěných košů, nejlepší je pověsit do síťových pytlů nebo spletené do copů do větratelné místnosti.