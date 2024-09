Jak na sběr jablek: Pokud si nechcete zničit záda, měli byste to dělat takto

Kateřina Jelínková 17. 9. 2024 clock 3 minuty video

Konečně jsme se dočkali! Po dlouhých měsících péče o zahradu je tady období sklizně, a to se týká jak zeleniny, tak i ovoce – hlavně jablek. Jak na to, abychom si při dlouho očekávané práci nezničili záda? Chce to dodržovat několik zásad, bez kterých to nepůjde.

Sklizeň jablek může být velmi náročná činnost, a to samozřejmě zvláště v případě, že vás čeká česání více stromů. Připravte si proto správné náčiní, dobře se obujte a procvičte záda. Teprve pak je možné vydat se na zahradu. Návod na správné česání jablek najdete také v youtubovém videu od Penn State Pesticide Education Program: Zdroj: Youtube Dobré boty jsou základ Jedním ze základních předpokladů, jak bez větší bolesti zad sklidit úrodu jablek i z poměrně velkého sadu, je skutečně dobré obutí. I když je možné lézt na žebřík v sandálech, obuv s pevnou podrážkou a zavazováním, která nohu skutečně zpevní a celému tělu tak dodá větší stabilitu, bude jistě mnohem vhodnější. Proto na to raději pamatujte, abyste v dalších dnech zbytečně netrpěli. Pořiďe si pevný žebřík Stejně důležitý, jako je pevná obuv, je také kvalitní žebřík. I ten má velký vliv na pohodlí při česání, a tedy i na váš stav v následujícím období. Jestliže budete muset každou minutu mezi větvemi vyrovnávat nestabililtu žebříku, z něhož trhal jablka už váš praděda, je to sice jistě nostalgický pocit, ale záda ani zbytek těla vám za něj jistě nepoděkují. close info Nastya Yosypenko Shkred / Shutterstock zoom_in O jablka není na konci léta nouze. Jak je ale česat, aby vás pak nebolela záda? Zkuste fígl na košík Do čeho sklízíte jablka? Možná jste stále příznivci klasického proutěného košíku, možná ale raději využíváte nejrůznější plachty. Jedno je ale jisté – jednou rukou česat a druhou držet košík, to rozhodně není ta správná cesta. Mnohem lepší bude, když si z košíku vytvoříte jakousi “kabelku”, přičemž je možné opravdu použít silnější popruh ze staré kabely nebo cestovní tašky. Ten jednoduše připevníte v místech, kde jsou do košíku vpletena ucha, a pak si jej navléknete křížem přes rameno. Budete tak mít obě ruce volné a zátěž těla bude mnohem menší. Odpočinek není ostuda Další důležitou připomínkou lékařů je zbytečné přetěžování při podobných pracích. Zkuste najednou očesat menší množství plodů a raději košík nebo plachtu častěji vysypat. Uděláte sice více kroků, ale to je v takové chvíli jen k užitku. Tělo si totiž užije také jiný pohyb, než poněkud nejisté pohyby ve větvích stromů, uvolní se a předejdete tak i možným křečím. Jako ve škole... Když už budete na pevné zemi, nestyďte se pokaždé trochu protáhnout. Vzpomeňte si na školní rozcvičky – právě tyto cviky jsou totiž v tomto případě vhodné. Tělo zkrátka i při takovéto práci potřebuje co nejkomplexnější pohyb, aby bylo schopné vše zvládnout s co nejmenšími problémy. I kdyby měla sklizeň trvat o den déle než v minulých letech, pamatujte na to, že zdraví a dny bez bolesti zad za to zkrátka stojí. Související články close Zahrada Proč vychytralí zahradníci vždy na podzim prořezávají maliny video close Zahrada Přišel čas na intenzivní hnojení dýní: Připravte si kopřivový hnůj a vaše úroda bude velkolepá video Zdroje: gaverfarm.com, extension.psu.edu, www.bhg.com

