Jak a kdy sklízet levanduli: Je to jiné na ozdobu, na semínka a na sirup

Levandule krásně voní a ještě lépe chutná. Inu, přesvědčte se sami…

Léto začíná a s ním i první levandule. Můžete ji vidět ve fialových trsech na zahradách, terasách nebo alespoň v květináčích za oknem. Ti, kteří nemají ani jedno, si mohou svou kytičku levandule nasbírat na levandulových farmách či polích, kde teď začíná samosběr a potrvá až do srpna (více informací najdete na webovce https://www.rexter.cz/rubriky/recenze/prehled-levandulovych-statku-a-farem-v-ceske-republice_1007.html).

Samosběr levandule je zážitkem pro všechny smysly. Zdroj: Profimedia

Voňavý zážitek

Natrhat si plnou náruč voňavých květů je obrovský zážitek. Ale pozor – s levandulí to není totéž co s jahodami, které si můžete nasbírat kdykoliv jsou zralé. Bylinka má svá různá stádia květenství, které výrazně ovlivňují její vlastnosti. Proto odborníci doporučují, abyste si načasovali sklizeň podle toho, jak pak chcete levandulové kvítky využít. Nevíte, jak na to? Tady je malé vodítko:



Toužíte po sáčcích a paličkách do prádla?

Na to se nejvíce hodí levandule, která není úplně rozvitá a díky tomu si uchovává svoje aroma. Abyste jí nasbírali musíte vyrazit právě teď! Pokud sběr levandule budete odkládat „na potom“ docílíte jen toho, že pak bylinka pokvete a bude vám prakticky k ničemu.Rozkvetlá levandule totiž rychle bledne a opadává. A to ke svému záměru dvakrát nepotřebujete. Tak šup pro košík, nůžky a hurá na lov! Na výrobu vonných polštářků jsou ideální nerozvité květy. Zdroj: Profimedia



Chcete vyrobit éterický levandulový olej?

Levandulový éterický olej byl vždycky úlevou pro tělo i duši. Na jeho výrobu byly paradoxně používány už odkvétající rostlinky, které se sklízí koncem levandulové sezóny, tedy ve druhé polovině srpna. Jak si ho připravíte: Květy nastřihejte na drobné kousky,v klidu probublávat. Výsledný olej sceďte, nadávkujte do lahviček (nejlépe z tmavého skla) a uložte na tmavé a tmavé místo. Vydrží vám tam 9 měsíců.

Na výrobu levandulového éterického oleje je vhodná odkvetlá levandule. Zdroj: Profimedia

Voňavé květy na sirup

Levandulové květy jsou plné sladkého nektaru. Využijte toho a vyrazte pro levanduli v červenci, kdy je v plném květu. Doma si pak z ní můžete vyčarovat sladký sirup. Jak na to: 45 stonků rozkvetlé levandule položte stranou, aby trochu zvadly. Pak je nasypte do hrnce společně s 3 pokrájenými citrony a 1 litrem vody. Směs přiveďte k varu a poté ji odstavte stranou a nechte 24 hodin louhovat. Pak do ní přidejte 2 litry vody, 700 g cukru a znovu ji přiveďte k varu. Hotový sirup sceďte, nalijte do lahví a zavíčkujte. V lednici vám vydrží nějaký ten pátek. Použít ho můžete na jako klasickou šťávu s vodou nebo coby přísadu do míchaných nápojů.

Levandulové květy jsou plné sladkého nektaru. Využijte toho a vyrazte pro levanduli v červenci, kdy je v plném květu. Doma si pak z ní můžete vyčarovat sladký sirup. Zdroj: Profimedia

Suchá rostlinka na pěstování

Kdo by nechtěl mít na zahradě levanduli! Pokud si chcete vypěstovat vlastní semínka levandule je potřeba nechat bylinku nesklizenou a pořádně jí nechat uschnout. To, že se v rostlince nachází semena poznáte podle zvuku, když s bylinkou zatřesete. Pak stačí semínka vysypat do substrátu (klidně můžete i větší množství, protože tím jen zvýšíte šanci, že „chytnou“), zahrnout hlínou a zavlažit rozprašovačem. Jemná sprška z rozpršaovače je podle odborníků lepší než klasická konev, která vydává příliš silný proud vody a semínka by se mohla vyplavit. Pozor: Některé druhy levandule, například Levandule Grosso se nemnoží semínkami, ale řízkováním!

Pokud si chcete vypěstovat vlastní semínka levandule je potřeba nechat bylinku nesklizenou a pořádně jí nechat uschnout. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.zavunilevandule.cz, https://zahradkaruvrok.cz