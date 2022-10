Jak sklízet rakytník: S touto jednoduchou pomůckou to půjde snadno

Skliďte plody rakytníku ještě před příchodem zimy. U nás je vhodné sklizet už během podzimu, i když mráz plody nepoškodí. Aby vám to šlo dobře od ruky, můžete si vyrobit jednoduchý česáček. Jak na to?

Všechno skliďte!

Máte rakytník na zahradě? Jak na to, abyste se nepopíchali o jeho ostré jehlice a práce netrvala věčnost? Krásně žlutooranžové plody plné vitaminů i minerálů je nelepší sklidit na podzim, aby nepřezrály. Lze z nich doma připravit řadu produktů nejen chutných, ale také léčivých. Jejich sílu a kyselou chuť si však můžete vychutnat až po sklizni, která však může být překvapivě náročná.

Rakytníky na podzim zdobí oranžové plody. Zdroj: Shutterstock

I když denní dávku vitaminu C pokryje jediný plod rakytníku a také na výrobu octa či medu není třeba veliké množství, když už je možnost sklidit, udělejte to pořádně. Rakytník se do zásoby vždycky hodí. Síly tohoto významného ovoce pak využijete i po zbytek roku.

Sklizeň rakytníku je díky česáčku neobyčejně snadná

Česáček si vyrobíte jednoduše z dostatečně pevného drátu obtočením okolo rukojeti smetáku nebo kulaté tuby či lahvičky. Tím pak snadno stáhnete plody rakytníku z větviček. Pokud navíc ještě navléknete nástroj na provázek nebo gumičku, bude se vždy houpat přímo pod vaší dlaní a nikde jej nezapomenete. I když existují i beztrnné druhy, většina rakytníků je trnitá, a proto používejte vždy rukavice.

Plody rakytníku jsou velmi bohaté na vitaminy. Zdroj: Profimedia

Očesání zmrzlých plodů rakytníku

Můžete se také dočíst, že je možné počkat do zimy a sbírat až přemrzlé plody. V našich podmínkách se tento způsob nedoporučuje, protože dojde k přezrání. Můžete však použít podobný přístup. Tenké větve rakytníku ostříhejte i s plody a zmrazte. Druhý den ještě zmrzlými větévkami několikrát uhoďte do připraveného tácu nebo o dno krabice. Zmrzlé plody po několika těchto pokusech samy opadají.

Rakytníky bývají trnité a sběr je proto pomalý a náročný. Zdroj: Profimedia

Dejte si však pozor na to, abyste keř neponičili. Maximálně zkracujte větve jen o jednu třetinu. Když už máte doma celé větve, pamatujte, že i listy rakytníku jsou použitelné, a to především na čaj proti rýmě, při vysokém krevním tlaku, diabetu nebo onemocnění jater.