Jak správně sklízet rybíz, abyste ho nepoškodili a nezhoršili si další úrodu

Rybíz patří mezi nejčastěji pěstované ovocné keře. Je nenáročný na údržbu a nabízí bohatou úrodu již druhý rok po výsadbě. Jak červené, bílé nebo černé bobule sklízet, aby vám co nejdéle vydržely?

Keře rybízu mají životnost více než dvacet let. Pokud se však o keřovou nebo stromkovou odrůdu budete dobře starat, vydrží vám i dvakrát déle. Mezi kvalitní péči patří pravidelný řez a správná sklizeň.

Kdy rybíz sklízet

Rybíz dozrává podle odrůd postupně během celého léta, přibližně od poloviny června. Termín sklizně se však řídí podle účelu zpracování. Pokud chcete uvařit džem, trhejte ho před plnou zralostí. V tomto období totiž obsahuje nejvíce pektinu. Obejdete se tak bez želírovacích přípravků. Rybíz pro rychlý konzum sklízejte co nejpozději. Bude sladký a aromatický. Pozor si však dejte u černého rybízu, aby vám na keři nezačal zahnívat.

Rybíz v celých střapcích vydrží v lednici déle. Zdroj: darksoul72/Shutterstock.com

Jak rybíz skladovat

Bobulky rybízu se pyšní vysokým obsahem vitamínu C, A, vitamínů skupiny B, vápníku a železa. Jsou bohaté také na rutin, který pozitivně ovlivňuje stav našich cév. Nejvíce prospěšných látek tak získáte, pokud budete rybíz konzumovat syrový. Zralé a pevné kuličky vám vydrží v chladničce cca 2 týdny. Měli byste je však nechat na stopkách. Pokud jste bobulky ze střapce otrhali, zpracujte je co nejrychleji nebo je dejte do mrazáku. Vydrží vám tam až 10 měsíců.

Jak sklízet rybíz

Rybíz v celých střapcích vydrží v lednici déle. Stopku uchopte mezi prsty co nejblíže k větvičce a tahem nahoru nebo dolů ji oddělejte od keře. Pomoci si můžete i nůžkami. Úrodu dejte co nejrychleji do chladu.

Všechny druhy rybízu potřebují po sklizni péči Zdroj: Oleksandr Chub / Shutterstock.com

Péče po sklizni

Ať už máte rybíz ze stromkových nebo keřových tvarů, všechny druhy potřebují po sklizni péči. Zajistíte si tím bohatou úrodu i další rok. Jakmile bobulky otrháte, z rostlin odstraňte staré nebo slabé větve. Ty ořezejte těsně u země. Jeden keř by neměl mít více než osm až dvanáct větví. U stromkového rybízu je maximální počet osm až deset výhonků. Zeminu kolem keře lehce zkypřete a zbavte plevele. Rostlina také ocení přihnojení kvalitním uleželým kompostem a zálivku.

