Většina lidí sklízí hrozny špatně a ničí rostliny vinné révy: Neděláte to taky?

Také sklizeň hroznů se řídí pravidly. Pokud nemáte vlastní zkušenosti či vinohrad v rodině, pak vás může i docela obyčejná sklizeň vinné révy překvapit. Kdy vlastně sklízet? Jak poznat, že je správný čas? Nečekejte, až hrozny popadají na zem.

Sklizeň domácích hrzonů

Pěstujete vinnou révu a čeká vás první sklizeň? Je to radost, když po roce či několika konečně dojde i na sklizeň hroznů. Vinnou révu pěstujeme z různých důvodů a na velmi odlišných místech a také ne ve zcela vhodných podmínkách. Vinná réva se běžně pěstuje v nadmořských výškách do 300 m, ale samozřejmě je zcela jisté, že zahrádkáři i jinde neodolají a pořídí si sazenice i v zahradách, kde nejsou pro pěstování révy ideální podmínky. To sice nemusí být vyloženě na škodu, ale znamená to, že doba sklizně nemůže být stanovena na nějaké konkrétní datum.

Na zrání hroznů mají vliv různé podmínky i počasí. Zdroj: nadtochiy / Shutterstock

Čím se řídit při sklizni hrnoznů

Tak jako u jiných druhů ovoce, také u hroznů je třeba počkat na dobrou vyzrálost plodů, aby byly hrozny vhodné ke konzumaci, skladování či dalšímu zpracování. Doba sklizně se řídí odrůdou, přírodními podmínkami i počasím.

Ochutnejte a sklízejte

Zjednodušeně řečeno, můžete sklízet v okamžiku, kdy jsou veškeré bobule hroznu vyzrálé a žádná není zelená, nezralá. Můžete také vyzkoušet, zda je možné bobuli jednoduše utrhnout a ochutnat. I na jedné rostlině je možné, že hrozny nedozrávají stejně a můžete je proto sklízet postupně každé tři až čtyři dny.

Jak správně sklízet hrozny? Zdroj: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com

Ke sklizni se vždy používají ostré zahradnické nůžky a celý hrozen se z rostliny odstřihne a opatrně uloží do košíku nebo lísky. Přepravky můžete vystlat papírem nebo vinnými listy. U hroznů, stejně jako u ostatního ovoce záleží také na tom, aby se bobule nepotloukly a zůstaly na hroznu. Při sklizni se snažte nepoškodit matný povlak bobulí, proto se doporučuje používat rukavice. Ideálně se sklízí za nedeštivého počasí ještě před prvními mrazíky.