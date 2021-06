Jak správně pěstovat asparágus. Je to snadné, přesto to spousta lidí netuší

Znám asparágus z domova, z pár svateb a z pár pohřbů. Když jsme měli doma ještě špaletová okna a na verandě zimu, asparágus tam měl své místo. Pak přišla na řadu okna plastová, teplo a bylo po něm.

Hojně se využívá do květinových aranží, ale jako pokojová květina nám z domácností téměř vymizel. Původ má v Jižní Americe a existuje velké množství druhů (cca 300). Může nám obstarat vizuální nebo gurmánské blaho. Jejich pěstování není náročné, hravě to zvládne i úplný začátečník.

Asparágus potřebuje dost místa

První o čem musíte přemýšlet je, kam ho dáte. Potřebuje dost místa, nebude to žádný mrňavec. Najděte mu světlé místo bez slunečních paprsků, aby rostlině nezežloutly listy.

V létě ho nejlépe uchovávejte při stabilní teplotě 20-21°C a v zimě máte velký výběr mezi 10-17 stupni (proto nám doma zdechnul).

Tato pokojová rostlina potřebuje pravidelnou zálivku. Nejvíce vody vyžaduje od jara do podzimu, nenechte substrát vyschnout, zalévejte každý den nebo obden. Naopak v zimě můžete sečkat do vyschnutí zeminy a poté zalít.

Přihnojovat lze přípravkem na zelené rostliny. V létě klidně jednou týdně, v zimě jednou do měsíce.

Jak poznáte, že je asparágus „smutný“?

Osychají konce listů - s největší pravděpodobností má rostlina nedostatek vláhy nebo nízkou vzdušnou vlhkost.

Žloutnutí listů – buď je asparágus přelitý nebo naopak má vláhy málo (já vím, rada nic moc). Pozor i na přímé slunce, může drobné lístky popálit.

Dlouhé, ale řídké větvičky – rostlina nemá dost světla

Asparagus densiflorus Zdroj: Shutterstock.com / chanchai plongern

Znáte pojem „kokedama“? Pokud ne, pokusím se vám ho přiblížit!

Tento velmi zajímavý způsob pěstování rostlin je inspirovaný japonskými bonsajemi. V překladu znamená „mechová koule“. Rostlina je umístěna v kulatém balu zeminy, který je obalený mechem. Dají se postavit na talířek, do kamínků, ale lze ho pověsit i do prostoru. Pokud vás tato koule zaujala, můžete si kokedamu s asparágusem rovnou zakoupit hotovou nebo si jí můžete zkusit vytvořit doma (budete se možná trochu vztekat, ale o to víc budete mít radost ze zdárného dokončení).