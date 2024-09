Skladování je stejně důležité jako pěstování nebo sklizeň bram-bor. Právě na tom, jak brambory uskladníme, závisí, zda vydrží v dobré kvalitě po celou zimu. Uskladnění není žádná věda, ale pro kvalitní výsledek je třeba dodržet několik zásadních pravidel.

Je velmi důležité dbát nejen na správné uskladnění hlíz, ale také na jejich výchozí kvalitu. Brambory sklízejte šetrným způsobem, ať už je vyoráváte strojem, nebo vyrýváte rycími vidlemi, vždy se snažte je co nejméně poškodit.

Brambory je třeba před uskladněním nechat oschnout. Hlízy by neměly být otlačené ani poškozené, protože to může později vést k rozvoji houbových chorob. Pamatujte na to, že pro skladování se nehodí rané ani polorané brambory, ty jsou určeny pro časnou sklizeň a rychlé zpracování. Pro skladování se hodí polopozdní a ideálně pozdní odrůdy brambor.

Ideální čas sklizně

Vždy se snažte vyhnout sklizni za deště nebo ve chvíli, kdy je zemina silně mokrá. Rozhodně nechcete mokré hlízy obalené bahnem. Proto sledujte předpověď počasí a sklizeň načasujte na suché dny. Pokud přece jen sklidíte silně zablácené brambory, nechte je v hromadách proschnout a později odstraňte zaschlé bahno. Brambory pro uskladnění nemyjte.

close info nednapa / Shutterstock zoom_in Sklizeň brambor je nejvhodnější načasovat na slunné dny

Nechejte je vydýchat

Po vyorávání brambor nemůžete hlízy ihned umístit do skladovacích prostor. Musí zde být nějaká doba, kdy se však takzvaně vydýchají. Ideálně je ponechte v dobře větrané, tmavé místnosti s teplotou 15 až 18°C a to v tenké vrstvě.

Brambory vytvoří silnější slupku, díky čemuž jsou méně náchylné k hnilobě a jiným houbovým infekcím. Pokud nemáte takový prostor k dispozici, nechte je alespoň několik dní venku v menších hromadách. Z brambor se odpaří vlhkost a případně odpadne i přebytečná zemina, která ulpěla na hlízách.

Po vydýchání je potřeba brambory přebrat. Skladujte opravdu jen hlízy, které jsou zcela v pořádku. Vytřiďte jakkoli mechanicky poškozené, neuskladňujte ani ty malinkaté, nevyzrálé. Ty můžete použít spolu s poškozenými na rychlé zpracování.

close info Daniela Dušková / Autorka zoom_in Brambory se před uskladněním musí takzvaně "vydýchat"

Do sklepa s nimi

Pro brambory je tradičně nejlepším skladovacím prostorem sklep, kde by měla být teplota kolem 4°C a vysoká vzdušná vlhkost - okolo 80 až 90%. Teplota by neměla překročit 7°C. Pokud je ve sklepě tepleji, mohou brambory začít klíčit, a tím se výrazně znehodnotí. Ve sklepě by také nemělo mrznout. Mráz přemění škrob v hlízách na cukr a brambory jsou pak téměř nepoživatelné.

Pro skladování se nejlépe hodí plastové perforované přepravky. Brambory nikdy neskladujte v hustě tkaných pytlích. To je téměř stoprocentní jistota, že zde začnou hnít. Navíc v pytli nemůžete brambory vizuálně kontrolovat. Pro krátkodobější uskladnění můžete brambory nechat v menších rašlových pytlích, které zajišťují celkem dobrou cirkulaci vzduchu.

TIP: Předtím než sklep zaplníte bramborami, je vhodné jej dezinfikovat, aby se zabránilo rozvoji houbových chorob. Můžete použít dostupné přípravky, jako je například dezinfekce sirným knotem. Stěny starého sklepa můžete také natřít čerstvým vápenným nátěrem.

close info Vlad Antonov / Shutterstock zoom_in Sklep je před uskladněním brambor vhodné dezinfikovat

Skladování v bytě

Bytové podmínky pro skladování brambor nejsou vhodné. Obvykle je zde příliš vysoká teplota a suchý vzduch. V bytě můžete brambory skladovat pouze krátkodobě v dřevěných či plastových přepravkách nebo v proutěných koších. Pokud používáte přepravky, vybírejte takové, které nemají pevné dno ani boky, ale jsou naopak perforované. To znamená, že mají otvory, které umožňují cirkulaci vzduchu kolem brambor.

Vyberte nejchladnější místo v bytě a vždy musíte zajistit, aby bylo tmavé. Další možností je skladovat brambory ve větší polystyrenové bedně na balkoně. Při mírných mrazech polystyren brambory ochrání před mrazem.

Dobrou volbou je také skladování brambor v garáži, kde víte, že nezamrzne. Brambory samozřejmě vydrží také poměrně dlouho v dolní části lednice.

Důležité! Brambory nikdy neskladujte vedle ovoce, jako jsou například jablka a hrušky. Snadno se může znehodnotit jejich chuť. Zároveň jablka také vylučují ethylen, který může nastartovat klíčení brambor.

Není brambora jako brambora

Brambory ideálně skladujte podle typu a vlastností a nejlépe roztříděné podle jednotlivých odrůd. Rozhodně nemíchejte lojovité a moučnaté odrůdy dohromady. Díky tomu, že je skladujete odděleně, si můžete také nejlépe vyzkoušet, která odrůda vám chutná, a příští rok jí věnovat více prostoru.

Jednotlivé typy brambor mají také rozdílné využití v kuchyni. Přehledné označení a rozdělení hlíz ve sklepě vám výrazně usnadní práci.

close info Daniela Dušková / Autorka zoom_in Rozdílné odrůdy by se měly skladovat odděleně

Na co dát při skladování pozor?

Uskladněné hlízy brambor pravidelně kontrolujte a přebírejte.

Je dobré dodat, že v některých letech mohou být hlízy více či méně poškozeny některými chorobami a škůdci, a to již během své vegetace. Velmi časté je poškození od myší. Myši brambory nakousávají, ale zpravidla je nesežerou celé. Pokud je hlíza jen velmi málo poškozená a rána je zcela zaschlá, můžete ji dát rovněž k uskladnění. Doporučuji ale takové hlízy zpracovat přednostně.

Brambory mohou poškozovat i larvy chroustů a slimáci. Hlízy jsou pak zpravidla zcela nepoužitelné pro skladování a musí se zpracovat rychle nebo i úplně vyhodit.

close info Daniela Dušková / Autorka zoom_in Brambory mohou poškozovat i larvy chroustů a slimáci

Hlízy mohou být i různě popraskané nebo strupovité. Popraskání bývá zpravidla způsobeno fyziologickými faktory, jako je nadbytek či nedostatek vláhy nebo nerovnoměrná výživa. Pokud je povrchová prasklina mělká, dobře zatažená a pokrytá slupkou, můžete brambory skladovat.

Určitě jste již viděli brambory postižené strupovitostí. Tento jev způsobují bakterie z rodu Streptomyces. Na strupovitost jsou náchylnější brambory pěstované na příliš lehkých a zásaditých půdách. Strupovité brambory můžete skladovat, jejich skladovatelnost je ale kratší. Proto je raději zpracujte co nejdříve.

Druhotné choroby při skladování

Při skladování se můžete setkat i s druhotnými houbovými chorobami, které napadají hlízy. Nejvíce náchylné jsou ty jakkoli poškozené. Velmi nepříjemná je mokrá hniloba brambor, která způsobuje, že se brambory změní na páchnoucí kašovitou hmotu. Pravidelná kontrola a přebírání v průběhu skladování jsou nesmírně důležité, i jen trochu nahnilé brambory okamžitě odstraňte, aby nedošlo k infekci zdravých hlíz.

O autorce

DANIELA DUŠKOVÁ vystudovala střední zahradnickou školu a poté i vysokou školu se zaměřením na zahradnictví a tvorbu zahrad. Baví ji okrasná i užitková zahrada a ráda tyto části propojuje v jeden celek.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v zářijovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář