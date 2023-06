Většina lidí sklízí česnek špatně a ten pak hnije a nevydrží. Děláte to taky?

Mít doma česnek je jako mít doma malé bohatství. Nejenže se bez něj v kuchyni neobejde žádný zkušený kuchař, navíc je to zelenina nabitá zdravím jako málokterá jiná. Jak jej ale správně sklidit a skladovat, aby vydržel co nejdéle, a vy jste z něj mohli čerpat jeho sílu i v podzimních sychravých dnech a v zimě?

Kdy začít sklízet česnek a jak správně ho skladovat, by měl vědět každý zahradník. Pokud se dopustíte při procesu sklizně chyb, připravíte se o lahodnou a zdravou zeleninu. Nedobře sklizený česnek bude zbytečně vlhnout, hnít a plesnivět a vaše práce přijde vniveč.

Ten správný čas na sklizeň

Kdy je ten správný čas na sklizeň česneku? To je trochu ošemetná otázka. Pokud ho sklidíte příliš brzy, bude potřeba jej nechat déle proschnout, jinak vám začne uhnívat. Když ale budete příliš dlouho otálet, může se česnek začít otevírat již v zemi. Počítejte s tím, že termín sklizně bude pohyblivý. Je závislý na více faktorech – na počasí, ale také na lokalitě. Zároveň se bude jindy sklízet paličák a jindy nepaličák. Přesto se můžete řídit jasnými signály.

Pokud sklidíte česnek ve správný čas, vydrží vám zásoby, dokud jej nesníte. Zdroj: Volodymyr Plysiuk / Shutterstock.com

Signály, že je čas

Jestli čekáte na sklizeň paličáku, sledujte jeho listy. Mohou být klidně žluté, ale měly by být rozhodně ještě dužnaté, nikoliv suché. Zároveň byste jich měli napočítat ještě pět. To je známka, že je čas sklízet. Chcete-li sklízet nepaličák, orientujte se malinko jinak, podle česnekové natě. V momentě, kdy se nať ohne zhruba v polovině a lehne na zem, není potřeba na nic čekat a pustit se do sklízení.

Jak česnek sklízet a jak uskladnit, aby vydržel

Na kyprých půdách můžete vytahovat česnek jen tak, jinak si pomozte klasickými vidlemi. Česnek je sice silná rostlina, ale potřebuje jemné zacházení. Dávejte tedy pozor, abyste cibule neoťukali o sebe. Zároveň česnek ihned zpracujte k uskladnění. Pokud byste jej nechali prosychat na přímém slunci, úžeh by zásobu štiplavého zdraví znehodnotil. Na to, jak nejlépe česnek skladovat, aby vydržel dlouho v kondici, se podívejte na videu:

Česnek miluje proudění vzduchu, je dobré mu takové místo zajistit. Dejte však pozor, kam jej zavěsíte, těsně pod střechou by mohl v horkých letních dnech přijít k úhoně. Optimální je chladnější místo, kde proudí vzduch. Skladovat se dá i v pokojové teplotě a suchu, ale pozor, je to prostředí, které svědčí roztoči vlnovníku, který by mohl úrodu znehodnotit.

