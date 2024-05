Rajčata patří mezi nejoblíbenější druhy zeleniny u nás a také mezi ty nejpěstovanější. Abychom docílili skutečně velké a kvalitní úrody, musíme jim ale dopřát co nejlepší podmínky. Mezi nejdůležitější část péče patří správná zálivka. Jak na ni, aby pomohla?

Zatímco dnes se zahrádkáři předhánějí ve velikosti a chuti plodů rajčat, v minulosti bychom i s těmi nejmenšími sklidili neuvěřitelný úspěch. Předci dnešních šlechtěných odrůd, pocházející z Jižní Ameriky, totiž plodili rajčátka velká sotva jako třešně, spíše bychom se mohli poohlédnout po velikosti bobulek černého rybízu.

Jak pečovat o rajčata? Videonávod najdete na youtube v kanálu Zahrada pro radost:

Zdroj: Youtube

Vše chce svůj čas

To už jsou ale miliony let. Za tu dobu se všechno změnilo, a když se v šestnáctém století díky mořeplavcům plody, semena i rostlinky rajčat dostaly i do jiných částí světa, měly k popularitě víc než dobře nakročeno, i když je čekala ještě dlouhá cesta.

Lidé, například v Evropě, jim zpočátku vůbec nedůvěřovali a považovali je za jedovaté. Všechno chce zkrátka svůj čas.

Je to často jen na nás

Dnes se rajčat rozhodně nebojíme a trh zaplavují desítky odrůd, které se liší barvou, velikostí, chutí i podmínkami, které vyžadují, či snesou. Jedno mají ale všechny rostlinky společné: bez závlahy dobrou úrodu zkrátka nezískáme.

A protože je značná část rajčat pěstována ve sklenících nebo fóliovnících, nezbývá nám nic jiného, než se o každou kapku vody postarat sami. Není to tak jednoduché, pokud chceme dosáhnout úrody, na kterou budou vzpomínat i sousedé, musíme vědět kdy a jak moc zalévat. V průběhu vegetace se nároky rajčat značně mění.

Propustná půda a zálivka "včas"

Pamatujme si, že rajčata mají na vlhkost půdy poměrně specifické nároky. Pozemek by měl být ideálně ošetřen organickým hnojivem, které zlepšuje kvalitu a propustnost půdy.

To je důležité z toho důvodu, že rajčata požadují odpovídající zálivku, ale také čas, kdy bude půda mírně prosychat mezi zálivkami. V průběhu roku, respektive vegetace, pak rajčata procházejí třemi fázemi, v nichž vyžadují různou intenzitu zálivky.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Rajčata patří mezi nejoblíbenější druhy zeleniny u nás a také mezi ty nejpěstovanější.

První fáze zálivky

Mladé rostlinky, které jsme teprve přesadili na jejich definitivní stanoviště, musí nejprve dobře zakořenit, aby jejich podzemní část dosahovala dostatečně hluboko a správně se rozvětvila. To je důležité pro následnou schopnost přijímat dostatek živin pro vzrostlou silnou rostlinu, květy i plody. V této fázi tedy budeme zalévat intenzivněji.

Zpomalme před plody

Jakmile je rostlina pevně ukotvena v půdě, můžeme větší část péče o rajčata ve venkovních podmínkách přenechat přírodě, rose a dešti.

V suchých dnech ale stejně veškerá péče padne na zahrádkáře, stejně jako v případě rajčat, pěstovaných pod jakoukoliv střechou. Do okamžiku, než začnou růst samotné plody, je možné zálivku omezit. Ovšem všeho do času.

Nakonec musíme přidat

Jakmile se objeví a hlavně rostou plody, nesmíme zálivku v žádném případě zanedbávat. Nejenže se tak vyhneme možnému napadení keřů chorobami, ale zajistíme také plynulý, dostatečný a rovnoměrný růst plodů, o které nám jde v první řadě.

Při vynechání zálivky bychom riskovali, že se další, případně větší dávka vody projeví v popraskaných rajčatech. A tady se opět objevuje možnost plesnivění a dalších problémů.

Vyberte správný čas

Jak je vidět, ani obyčejné zásobení rajčat vodou není tak docela snadná záležitost a jisté zkušenosti nebo alespoň základní informace vyžaduje.

Pamatujme si proto navíc, že rajčata nikdy nesmíme zalévat v parném odpolední a navíc je třeba lít vodu ke kořenům. Kapky vody na listech jim rozhodně nedělají dobře a sluneční paprsky by se mohly postarat o velké problémy.

Zdroje: www.rasnetwork.org, www.espoma.com, www.bhg.com