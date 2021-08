Jak správně zalévat stromy: Poučte se, možná to děláte celý život špatně

Máte na zahradě vzrostlé stromy a nechcete o ně přijít? Myslete na ně i teď v letních vedrech a nezapomeňte jim dát dostatek vláhy jako ostatním pěstovaným rostlinám. Jak je zalévat správně?

Nastaly letní horké dny a i dřeviny se hlásí o dostatek vody. Je ji potřeba dodat tak, aby to stromům skutečně pomohlo a zavlažování mělo smysl. Potřebují jiný přístup, než třeba zelenina či květiny. A právě při této zdánlivě jednoduché činnosti se mnohokrát dopouštíme zásadních chyb.

Někteří z nás dopřejí vodu jen ovocným stromům, jiní zas všem. Tak či tak, když zaléváte správně, vydatnou zálivkou nic nepokazíte. Závlaha musí být prostě provedena podle určitých pravidel. Takže nalít sem tam jednu či dvě konve ke kmeni stromu, určitě nestačí. Vzrostlý strom totiž denně odpaří i několik set litrů vody.

Nalít sem tam jednu či dvě konve ke kmeni stromu, určitě nestačí. Zdroj: profimedia.cz

Čím a jak zalévat

Stromům vyhovuje mírně zásaditá voda. Rozhodně je vhodnější voda odstátá. V případě, že máte doma barel o objemu 1000 litrů, případně plastový či kovový sud nebo jiný rezervoár, máte vyhráno. Co se týká samotného zalévání, rozhodně nevylévejte vodu přímo na kmen! Stromy mají totiž rozsáhlý kořenový systém a kořeny jdou směrem od stromu. Jsou poměrně plytké a ty nejmenší kořínky se nacházejí dál od kmene. Právě ony potřebují vody co možná nejvíce! Proto zalévejte plochu pod stromem plošně. Obecně se doporučuje do obvodu koruny stromu.

Jaké množství vody stromy potřebují

Každý strom je jiný, a tak je někdy velmi složité stanovit, kolik vody je pro zalévání ovocných stromů zapotřebí. Vše se totiž odvíjí od mnoha důležitých faktorů:

1. velikost stromu

2. stáří stromu

3. umístění stromu

4. poloha zahrady

5. aktuální počasí

6. přítomnost či nepřítomnost plodů

Méně často, ale vydatně

Obecně se u vzrostlých stromů doporučuje zalévat méně často. O to větší dávku vody bychom ale měli použít. Půda by se měla dokonale zavlažit přibližně do hloubky cca 1 m. Stačí dodat vodu zhruba dvakrát do měsíce, a to v množství okolo 30 litrů na 1 m².

Vzrostlý strom denně odpaří i několik set litrů vody. Zdroj: profimedia.cz

Jestliže se vám někdy stane, že periodicitu nedodržíte, neošiďte alespoň mladé stromky, protože vodu potřebují k správnému růstu. Vzrostlé dřeviny si už nějak poradí, ale na druhou stranu se u nich sucho projeví nižší úrodou plodů. Záleží také na druhu půdy, v které se stromy nacházejí. V písčité půdě se totiž vláha neudrží na výšce hladiny spodní vody na rozdíl od hlinité či jílovité.

Zalévejte účinně

Nejlépe pusťte vodu z hadice tenkým čůrkem a nechte ji téct pár hodin. Během tohoto procesu hadici postupně posunujte po obvodu koruny stromu. Okolí stromu je dobré namulčovat třeba vrstvou slámy, aby se minimalizoval odpar.

Použijte zavlažovací vaky a ušetřete si čas

Vaky významně zefektivňují zálivku dvojím způsobem. Jednak odkapávají pomalu, takže se voda stihne vsáknout a neodteče pryč jako při prudké zálivce hadicí. Druhé zefektivnění je to, že jeden člověk, který vaky váže k jednotlivým stromům a doplňuje vodu, za stejný čas dokáže zalít víc stromů. Nemusíte tedy stát s hadicí půl hodiny u jednoho stromu a čekat, až se pomalu zaleje a poté se teprve přesunout k dalšímu. Za krátkou půlhodinku nainstaluje zálivku třeba k pěti až deseti stromům. Sice se víc naběháte, ale rozhodně se nebudete nudit a zvládne zalít víc stromů v kratším čase.

Použijte zavlažovací vaky a ušetřete si čas. Zdroj: profimedia.cz

Platí zde pravidlo, že u mladé výsadby se vaky instalují ke kmeni, u velkých starých stromů pod okraj koruny. Jestliže chcete ušetřit nějakou tu korunu, můžete si na zahrádce vypomoci přenosnými menšími barely s kohoutkem u dna, které se dají levně koupit a odkapávají stejně tak dobře.

