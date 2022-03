Kanadské borůvky je nutné ostříhat: Když to neuděláte, poznáte to na úrodě

Pěstujete na zahradě kanadské borůvky? Dobře děláte, jde totiž o jedno z nejzdravějších druhů ovoce. Abyste dosáhli bohaté úrody, je dobré vědět, kdy a jak je správně stříhat.

Kanadská borůvka se odborně nazývá brusnice chocholičnatá, latinsky Vaccinium corymbosum. Často se s ní můžete setkat i pod pojmenováním borůvka velkoplodá. Vždy se však dočkáte stejných chuťově výborných plodů na keři, který může dorůst do výšky až 2,5 metru. Kanadská borůvka má více odrůd, které se od sebe liší dobou zrání a velikostí plodů. Protože kanadská borůvka spadá do rostlinné čeledi vřesovcovitých, potřebuje dostatek kyselé půdy.

Borůvky z lesa, nebo ze zahrady?

Výhodou této okrasné dřeviny jsou její plody, které se dají konzumovat a poslední dobou jsou velmi žádané. Nejenže jsou velice chutné, ale oproti lesním borůvkám mají hned několik výhod. Nemusíte se trmácet do lesa, kde nemáte jistotu, jestli borůvky porostou a zda půjdete domů po dlouhém čase sbírání s plnou bandaskou. Na vzrostlém keři kanadské borůvky můžete totiž s přehledem sklidit i kolem 7 kg ovoce, u větších keřů klidně i více. Oproti lesním borůvkám můžete plody ze zahrady skladovat i měsíc v lednici a stále budou čerstvé.

Plody kanadské borůvky jsou velice zdravé, protože mají vysoký obsah antioxidantů. Zdroj: shutterstock.com

Kanadská borůvka je superpotravina

Plody kanadské borůvky jsou velice zdravé, protože mají vysoký obsah antioxidantů a jsou bohaté na vitaminy B, C a provitamin A (beta-karoten). Kromě toho jsou plné flavonoidů, draslíku, hořčíku, zinku, mědi, železa, manganu, chromu a ovocných cukrů. Bezvadně posilují celý imunitní systém, čistí krev, dokonale snižují cholesterol a zmírňují stařeckou demenci. Jsou skvělými pomocníky při střevních potížích, infekci močových cest a ledvinových kamenech.

Kdy stříhat kanadské borůvky

Ideálním časem pro řez je vždy období vegetačního klidu. Můžete si tedy zvolit období hned po sklizni ve druhé polovině léta, anebo na jaře před rašením rostlin, optimálně na přelomu března a dubna po nástupu jarního počasí. Ve vysokých nadmořských výškách se doporučuje pouze jarní řez.

Stříhejte starší rostliny

Převážně se stříhají až starší rostliny. Dá se říct, že mladé borůvky se nemusí nijak zvlášť upravovat. Zhruba od čtvrtého roku postupně některé výhony začnou dřevnatět a šednout. Většinou se jedná o větve, které už mají nejplodnější roky za sebou, a tak je vhodné je vystříhat, abyste si zajistili opět bohatou úrodu. Nejvíce plodí dvou až tříleté keře s krásnou svěže zelenou barvou.

Keř by měl být vzdušný a dostupný slunečním paprskům

Vždy se snažte odstranit celé větve až u země, protože borůvky plodí až na konci větví a zbylé pahýly, které byste na rostlině nechali, by byly k ničemu, jen by rostlině braly zbytečně energii. Odstraňte větve, které příliš zahušťují celý keř. Umožníte tak rostlině uspokojivý přísun slunce. Dostatečně vystříhejte i větve, které rostou příliš nízko u země, většinou na nich plody zahnívají a jsou špinavé od hlíny.

Čím kvalitnější střih, tím větší úroda

Při pravidelném a pečlivém sestřihu se dočkáte nejen většího množství plodů, ale keř poroste podstatně rychleji. Kdybyste několik let kanadskou borůvku nechali bez řezu, přestane se rozrůstat. V opačném případě budete mile překvapeni, kolik nových výhonů naroste. V případě, že už máte obrovský a hustý keř, který byl dlouhý čas bez řezu, prostříhejte ho postupně a rozložte tuto činnost klidně do období dvou let. Rostlině to nezpůsobí takový šok, protože najednou nepřijde o skoro celou listovou plochu.

Ideálním časem pro řez je vždy období vegetačního klidu. Zdroj: shutterstock.com

Střih chrání i zdraví

Řez borůvkového keře je důležitý i proto, že může zabránit mnohým houbovým onemocněním, které u kanadských borůvek nejsou ojedinělé. Většinou se projevují zasycháním koncových částí větví. V takový moment je samozřejmě nutné zasáhnout vhodným postřikem, ale vždy také zlikvidujte napadené části rostliny. Často se nacházejí i na zemi pod keřem. Nemocné části vždy raději spalte, abyste zabránili dalšímu výskytu nemoci. Při odstřihávání větviček nezapomeňte nůžky mezi prací na jednotlivých keřích řádně vydezinfikovat.

