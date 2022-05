Jak správně ostříhat levanduli: Tyto dvě chyby ji můžou nenávratně poškodit

Víte, jak levanduli správně ostříhat? Je to trochu kumšt, ale žádné drama. Nebojte se a naučte se stříhat levanduli tak, aby vám nádherně rostla a bohatě kvetla. Jak na to?

Kdo by nemiloval levandule

Málokterá rostlina tak oživí zahradu jako levandule. Nejenže krásně vypadá a voní, ale přiláká také obrovské množství motýlů, včel a veškerého hmyzu. Prostě radost pohledět! Levandulový boom už je za námi, i když styl Provence se v některých domácnostech zabydlel natrvalo. Proč ne! Fialková je tak osvěžující!

Jarní řez či sestřižení patří k péči o levanduli a rostlině prospívá. Zdroj: Shutterstock

Jak na to, aby byla ta vaše levandule v zahradě či předzahrádce pořád pěkná a krásně kvetla. Někteří zahrádkáři se bojí zásahu do keříků a dělají chybu. Na druhou stranu levandulím neprospívá ani příliš hluboký sestřih. Jak je to tedy správně? Vyvarujte se příliš moc i příliš málo sestřižené levanduli, to jsou totiž dvě zásadní chyby!

Jak sestříhat levandule na jaře?

Jarní řez či sestřižení patří k péči o levanduli a rostlině prospívá. Každý keřík potřebuje po zimě očistit a odstranit poškozené části, a navíc seříznout, což není jen věc estetického dojmu. Pokud levanduli nesestřihnete na jaře, můžete se později potýkat s řídnutím výhonů i častějšími chorobami a chřadnutím keříku. Jarní sestřižení levandule se může provádět od března až do dubna, ale důležitější jsou spíš teploty, které už musí přesahovat 10 °C. Ani teď počátkem května ještě není pozdě, záleží na nadmořské výšce, v níž je pěstujete.

Později během roku se provádí stříhání v květu, které připadá na červenec a srpen. Před zimou je také možné levanduli naposledy upravit, ale není to nutné. Někteří pěstitelé pozdější zásahy spíš nedoporučují.

Při jarním řezu levandule vždy ponecháme několik rašících lístků. Zdroj: marketlan / Shutterstock.com

Sestřižení podle stáří levadulového keříku

Intenzita střihu závisí také na stáří keříku. Pokud je to rostlina mladá, můžete její výhony seříznout až na polovinu. Starší rostliny se smí zkrátit jen o jednu třetinu výhonů, nikdy však nezasahujte do dřevnaté spodní části výhonů. Na všech výhonech musí zůstat alespoň dva zelené pupeny.

Jarní střih může být o něco razantnější než další stříhání během roku. Na začátku sezony má rostlina více síly i času zahojit se.

Keřík však jen nezkracujeme, ale také tvarujeme. Aby měl pěkný tvar bochánku, pak jej musíme tvarovat odmalička do kulata. Sestřižením se bude rostlina zahušťovat a lépe nakvétat. Životnost takové levandule může být 10 až 15 let.