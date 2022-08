Mnoho lidí stříhá pažitku špatně a ničí ji: Jaký je správný postup?

Kdo by to byl řekl, že i sklizeň dobře známé pažitky může být problematická. Odborníci však mají jasno a doporučují i stříhání pažit dělat správně. Jak na to? Určitě ji nestříhejte tak, jak to vidíte na titulním obrázku.

Ideálně pažitku ani nestříhejte

Tak za prvé by nemělo jít o sestřižení, i když se vám může zdát, že je to nejlepší a nejrychlejší řešení. Pokud chcete, aby rostlina trpěla co nejméně, vezměte si na sklizeň ostrý nůž. Při použití nůžek dochází k pomačkání v okamžiku, kdy jdou břity nůžek proti sobě. Ostrý nůž takovému pomačkání předejte, což je důležité pro další obrážení a růst nových lístků.

Tohle nedělejte. Nejlepší je použít ostrý nůž a řezat jen několik málo centimetrů nad cibulkou. Zdroj: Shutterstock

Střih či řez musí být nízký

Důležitá je také výška řezu, respektive jak daleko od cibulek budeme řez provádět. Ideálně by to mělo být jen velmi nízko nad cibulkami, tedy zhruba 1,5 až 2 cm nad nimi. Při vyšším řezu začnou lístky osychat. Následně hůře raší a špatně dorůstají nové lístky, nehledě na to, že taková pažitka nevypadá hezky.

Se sklizní můžeme začít už zhruba 6 týdnů po výsevu. Vzhledem k tomu, že sejeme pažitku zhruba od února do března, první sklizeň je vhodná v dubnu až květnu. Sklízíme postupně od stran trsu ke středu. Není nutné sklízet vše, ale jen tolik, kolik je potřeba. Poslední sklizeň by měla být na podzim, ale ne příliš pozdě. Rostlinu je lepší nechat zesílit před zimou, a navíc je dobré vyhnout se i deštivému počasí, které by mohlo nastartovat u rostliny zahnívání.

Květy pažitky jsou jedlé, velmi chutné a ozdobí pomazánku i slaný koláč. Zdroj: Shutterstock

Květy pažitky odštipujte, ale použijte

Květy pažitky je vhodné zaštipovat, aby pažitka nedřevnatěla a neztrácela na síle. Nicméně i květy lze konzumovat. Někdo je považuje za skutečnou pochoutku, a navíc rozdrobený květ krásně vypadá i na chlebu s pomazánkou či salátu. Květy proto nevyhazujte, ale raději použijte. Opravdu na tom není nic divného, naopak je to radost i pro oči.