Jak stříhat živý plot z tújí. Je to jednoduché, když víte, jak na to

Túje patří mezi vůbec nejpopulárnější dřeviny, ze kterých lze vytvořit živý plot. Nejsou nijak náročné na údržbu a během roku vyžadují vaši pozornost opravdu jen zřídkakdy. I proto jsou mezi zahrádkáři tolik oblíbené. Nyní ale pomalu nastává ten čas, kdy je nutné jim přece jen věnovat pár hodin vaší péče. Aby totiž v pořádku přečkaly blížící se podzim a zimu, musíte je zastřihnout.

Túje na zahradách nejčastěji plní funkci živého plotu a aby byl jejich efekt co možná největší, je pochopitelně třeba, aby byly husté a svými větvemi tak poskytovaly maximální soukromí a také odrážely hluk zvenčí. A aby nekazily celkový dojem ze zahrady a zútulňovaly ji, musí být krásně zelené. Proto je třeba jim právě během blížícího se podzimu věnovat zvýšenou péči.

Aby byly túje zdravé, je třeba je stříhat. Zdroj: Shutterstock

Kdy je čas stříhat túje

Túje se zpravidla zastřihávají dvakrát do roka. Poprvé na jaře, kdy se provádí jen mírnější řez, a poté na podzim. Druhý zmíněný je potom mnohem důležitější, neboť právě tvar, který během něj vytvoříte, si budou tyto dřeviny dlouho udržovat a bude bránit nechtěnému rozrůstání. Zatímco jarní řez zvládne prakticky každý bez větší pomoci a rad, podzimní zastřihování může být bez patřičné znalosti velkým oříškem. Víte, jak na to?

Jak zastřihnout túje

V první řadě je třeba zmínit, že by každý strom túje měl mít tvar komolého jehlanu, tedy nahoře by měly být větve o něco kratší než ve spodní části. Pro střih se vyplatí zainvestovat do elektrických nůžek, zvládnete to ale i s klasickými zahradními nůžkami, byť budete muset vynaložit jisté úsilí.

Větve stromu se doporučuje stříhat pod lehce šikmým úhlem, aby bylo docíleno právě výše zmíněného tvaru. Vršek túje je pak možné zastřihnout buď úplně naplocho, nebo jej ořezat tak, aby byl oblý. Na přesný postup, jak túje zastřihnout a zarovnat, se podívejte ve videu.

Zvýšené pozornosti dbejte u mladých tújí. Pokud jste je vysadili například letos na jaře, rozhodně nevyžadují rozsáhlé zkracování. Spíše jen jemně udržujte požadovaný tvar a větší práci si s nimi nedělejte.

Mladé túje zastřihujte jen mírně. Zdroj: Shutterstock

Proč se zastřihávají túje

Túje je třeba upravovat hned z několika důvodů. Spousta zahrádkářů se mylně domnívá, že střih slouží jen k tomu, aby túje dobře vypadaly, opak je ale pravdou. Více než pro vzhled je totiž nutné se do stříhání tújí pustit kvůli jejich zdraví. Minimálně dvakrát ročně zastřižené túje mnohem lépe rostou, více se jim daří a mají také krásně zelené a vyživené větve. Navíc jim stříháním dáváte tvar, díky kterému mohou mnohem lépe odolávat silnému větru a také sněhu, který po nich při správném zastřižení lehce sklouzne a nebude větve nijak zatěžovat.