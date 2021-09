Jak sušit bylinky: Existuje mnoho dobrých způsobů. Který je vhodný pro vás?

Nic nevoní jako sušené bylinky a koření z vlastní zahrádky. Někteří se dokonce domnívají, že jen vlastní bylinky mají ty nejlepší léčebné účinky. Ta pravá doba na sklízení a sušení většiny bylin už je pryč, ale i přesto můžete ještě ostříhat, nasušit a uskladnit vše, co na zahradě najdete.

Sklízejte bylinky ještě i nyní

Vždyť by to byla škoda, nechat bylinky a koření na zahradě. Věnujete jim péči i lásku po celou sezonu, a tak rozhodně neváhejte a ostříhejte keříky bylin ještě nyní. Ideální doba sběru je před kvetením nebo v květu, ale i mimo tato období byliny voní a chutnají. Udělejte si zásoby ještě před příchodem zimy, abyste si je mohli dopřát do výborných jídel a čajů i po celou dobu vegetačního klidu. Bylinky můžete zmrazit, použít je na dochucení octů i olejů, ale nejklasičtějším způsobem jejich uchování je sušení.

Sklízejte na zahradě ještě poslední bylinky. Zdroj: pixfix / Shutterstock.com

Skliďte a usušte

Ostříháním bylin si navíc uklidíte zahradu. Pěkně zastřižené strniště vypadá upraveně a vám zůstane spousta zeleného k sušení. Někteří z nás si byliny i mrazí, ale obecně lze říci, že sušení je nejjednodušší a nejekonomičtější způsob, jak s bylinami naložit. Možností, jak to udělat, je několik a záleží jen na vás a okolnostech, který z nich použijete.

Sušení bylinek zavěšením

Nejjednodušším způsobem sušením bylin je zavěšení na vzdušném a tmavém místě. Bude to u vás doma vypadat jako v chaloupce babky kořenářky, ale to nevadí. Co vám může překážet je, že ve snopku mohou rostliny špatně prosychat. Pokud je v místnosti vlhko, sušení bude trvat delší dobu a snopek může uvnitř začít plesnivět.

Bylinky sušené v závěsu. Zdroj: Gts / Shutterstock

Bylinky sušené na sítu či roštech

Klasickým a oblíbeným způsobem jsou závěsná síta nebo rošty, které se dají na sebe štosovat. Na síť či rošt můžete zeleň porovnat v tenké vrstvě a nechat uschnout. Pamatujte, že i pro tento způsob se lépe hodí lístky ponechat na dlouhých stopkách. Lépe se s nimi manipuluje a suché lístky půjdou ze stonku jednoduše zdrhnout.

S bylinkami pomůže i sušička nebo trouba

V troubě či sušičce lze byliny usušit také. Není však vhodné překračovat teplotu pětačtyřiceti stupňů Celsia. Kořeny je možné sušit na šedesát. Rozhodně můžete sušit na menší teplotu, jen dejte pozor, aby vám rostliny nezačaly plesnivět. Plech by měl být vyložený například papírem na pečení, ale nikdy ne novinami. Pokud zvolíte sušičku, nekombinujte sušení bylin s ovocem nebo jinými potravinami. Během sušení by potraviny natáhly vůni koření, což není vždy žádoucí.

Bylinky sušte v troubě či sušičce, ale pozor na teplotu. Zdroj: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

Troufnete si sušit bylinky v mikrovlnce?

Sušení by mělo být možné také v mikrovlnné troubě. Byliny by měly být podloženy i přikryty papírovou utěrkou. Mikrovlnku nastavte na nejvyšší výkon, ale jen na dobu jedné minuty. Pokud není vysušení dostatečné, přidávejte dobu sušení po třiceti sekundách. Nejsem si jistá, zdali je sušení v mikrovlnné troubě praktické. Nicméně mikrovlnka se bude určitě hodit na dosušení již otrhaných lístků.

Uskladnění bylinek

Nasušené listy bylinek lze jednoduše oddělit od stonků. V některých případech se může hodit sušené lístky pomlít nepo podrtit na jemný prášek. Pak zabírají skutečně málo místa, ale záleží jen na vás, jak máte sušené byliny nejradši. Skladujte na suchém, ideálně tmavém místě, dobře označené a oddělené od sebe. Pokud zvolíte skleněné nádoby, uvidíte dobře dovnitř, ale označení sklenic je bezpečnější způsob, jak byliny rozpoznat. Ke skladování se hodí veškeré materiály, vyjma plátna. Látkové pytlíky, které používaly naše babičky, nejsou vhodné. Neudrží obsah v suchu a ten může začít plesnivět. Pamatujte, že bylinky a koření je nejlepší uchovávat maximálně dva roky. Jejich květy jen jeden rok.

Bylinky uskladněte v dózách nebo krabicích. Zdroj: Africa studio / Shutterstock

