Mnoho lidí suší levanduli špatně a úplně ji zničí: Jak je to správně?

Pěstujete na zahradě oblíbenou modrofialovou levanduli a chcete si její voňavé kvítky uchovat? Není divu, protože se z této něžné květinky nemusíte radovat pouze v létě! Váš domov může provonět na dlouhou dobu. Poradíme vám, jak ji správně sušit, aby vám vydržela co nejdéle a v prvotřídní kvalitě.

Levandule lékařská je vytrvalá bylina, která potěší nejen svými silnými léčivými účinky, ale i svou podobou, a hlavně neodolatelnou vůní. Její nádherně fialové květy ozdobí každou zahradu, a tak se za posledních pár let stala tato kráska jednou z nejoblíbenějších rostlin mnohých zapálených zahrádkářů. V současné době si můžete vybrat z více než 35 druhů levandule. Nejvíce se pěstuje v oblastech Francie, Itálie a Španělska. Jednotlivé odrůdy se od sebe liší velikostí, barvou a také vůní. Kromě levandule lékařské je také populární levandule korunkatá, úzkolistá a anglická.

Sbírejte levanduli ve správnou chvíli

Zpravidla kvete správně opečovávaná levandule zhruba od poloviny června až do konce srpna. V případě, že chcete levanduli dále zpracovat, neměli byste moc otálet a sbírat ji ve chvíli, kdy ještě květy nejsou zcela rozvité. Ideální čas je ve chvíli, kdy je přibližně polovina květů v klásku otevřená.

Zpravidla kvete správně opečovávaná levandule zhruba od poloviny června až do konce srpna. Zdroj: shutterstock.com

Vždy je lepší vybírat rostlinky s pevnějšími a silnějšími stonky, které byste měli vždy očistit od spodních lístků. Stonky nikdy neodstřihávejte celé, neměli byste porušit dřevěnou část keříku, protože rostlina by tím celkově utrpěla a ze dřeva špatně obráží. Stonky lze odštípnout rukou, lepší je však použít ostré zahradnické nůžky. Sběr byste si měli naplánovat na slunný den, květy pak mají mnohem větší sílu a vlhká bylinka by vám při sušení pravděpodobně plesnivěla.

Jak správně levanduli sušit

Sesbírané stonky i s květy rozložte na papír, nechte je sušit na suchém a dobře větratelném místě a pravidelně je otáčejte. Nebo můžete levanduli svázat pečlivě do svazků či malých snopů a pověsit květy dolů. A to opět na tmavém místě, kde dostatečně proudí čerstvý vzduch a nehrozí zbytečná vlhkost.

Všechny květy se tak vysuší rovnoměrně, a navíc budou krásné a rovné. Metoda sušení svazků je obzvláště vhodná v případě, když budete chtít sušenou levanduli využívat k dekoračním účelům. Vyhněte se sušení na přímém slunci, levandule by ztratila barvu i vůni. Rostlinky můžete také sušit v klasické sušičce na ovoce a v podstatě se jedná o nejrychlejší způsob. Jen si dejte pozor, aby teplota nikdy nepřesáhla 35 °C.

Skladování sušené levandule

Takto připravenou levanduli můžete využít jako svazek k zavěšení, což vám poslouží nejen jako ozdoba, ale i jako výborný osvěžovač vzduchu, který snadno odpudí i otravný hmyz. Sušenou rostlinu si můžete také nadrtit na malé kousky a skladovat v dobře uzavíratelné sklenici nebo plátěném sáčku.

V případě, že se budete cítit unavení či vyčerpaní, hodí se vám sušená levandule k přípravě relaxační koupele. Zdroj: shutterstock.com

Využití sušené levandule

Levanduli lze použít jako zajímavého pomocníka v kuchyni při dochucování jídel, často se například přidává do provensálského koření a velice oblíbený je i levandulový čaj, cukr, bonbóny nebo sušenky. Stejně tak si můžete vyrobit chutný sirup či léčivou tinkturu. V případě, že se budete cítit unavení či vyčerpaní, hodí se vám sušená levandule k přípravě relaxační koupele. Buď si ji lze přisypat přímo do teplé vody ve vaně, anebo si ji můžete namíchat s mořskou solí a nechat dva týdny odpočívat. Pak už jen stačí dát 3 až 5 lžic směsi do koupele.

