Jak uchovat dýňová semínka, abyste příští rok mohli zase pěstovat dýně

Dýně je jednou z nejvýživnějších druhů zeleniny a její sezóna je momentálně v plném proudu. Ať už z ní vaříte všelijaké úžasné dobroty, nebo se chystáte z ní vydlabat zábavné halloweenské příšerky, nevyhazujte její zdraví prospěšná semínka. Byla by to věčná škoda! Mohou vám posloužit nejen jako osivo na další rok, ale i jako báječná pochoutka. Jak je správně uchovat?

Období sklizně dýní začíná vždy na sklonku babího léta. Jejich velká úroda může nezkušeného zahrádkáře, který je vysadil poprvé, překvapit. Ovšem ti zkušení již vědí. Stačí jedna, dvě rostlinky, dostatek vody a slunce a dá se sklidit neskutečné množství plodů dýní, které se vždy hodí.

Dýňová dužina je přírodní lék na neduhy

Tykev neboli dýně nejen výborně chutná, ale obsahuje minimum kalorií a má celou řadu blahodárných účinků na naše zdraví i kondici. Záslužně posiluje přirozenou obranyschopnost organismu, regeneruje tkáně, uklidňuje nervy a prospívá zdravému metabolismu. Napomáhá také správnému fungování slinivky a činnosti srdce i cév. Výborně ovlivňuje i snižování hladiny „špatných“ tuků v krvi. A kromě všech těchto výhod, dělá dobře i ledvinám a močovému ústrojí. Zároveň bezvadně detoxikuje a čistí tělo od škodlivých látek. Dužina dýně je velmi bohatá na vitaminy C a provitamin A, hořčík, železo, zinek, draslík, měď, selen, fosfor, beta-karoten, alfa-karoten a lutein. Dále obsahuje velké množství vlákniny, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny.

Nejprve vybranou dýni rozřízněte nožem nebo rozsekněte sekáčkem. Semínka vydlabejte lžící na zmrzlinu, kovovou lžičkou nebo rukama. Zdroj: profimedia.cz

Dýňová semínka nadopují vaše zdraví

Když si doma uchováte i dýňová semínka, která budete pravidelně uzobávat nebo je využijete jako zpestření mnoha domácích pokrmů, podpoříte své pevné zdraví. Jsou totiž doslova nabitá železem, zinkem, vápníkem, lecitinem a vitaminy skupiny B. Obsahují také dvě vzácné nenasycené mastné kyseliny, a to linolovou a olejovou. Ze semen se lisuje i blahodárný dýňový olej, který funguje jako výborná prevence pro zdravý srdečně-cévní systém, udržuje v dobré kondici nervovou soustavu, přispívá ke zdravému trávení, ulevuje při urologických potížích a zároveň dodává tělu energii. Navíc úžasně zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů i pokožky.

Uchovejte si semena k výsadbě na příští sezónu

Jestliže máte dýně na zimu již uskladněné, můžete z nich vybírat semena až ve chvíli, kdy budete jednotlivé plody zpracovávat. Dýně jsou totiž velmi trvanlivé a semena si svou klíčivost zachovávají po mnoho let. Stačí jen vybrat ty opravdu kvalitní a před uskladněním je precizně usušit.

Jak připravit semínka dýně pro setbu v příští sezoně

Nejprve vybranou dýni rozřízněte nožem nebo rozsekněte sekáčkem. Semínka vydlabejte lžící na zmrzlinu, kovovou lžičkou nebo rukama. Potom je přeberte a vyberte jen ta neporušená, z nichž pečlivě odstraňte zbytky dužiny. Ušetříte si tak práci s dalším čištěním. Následně semínka vložte do cedníku a propláchněte je pod studenou tekoucí vodou.

Sušte dostatečně dlouho

Vybraná semínka rovnoměrně rozložte v tenké vrstvě na pekáč vyložený pečícím papírem tak, aby se vzájemně nepřekrývala a zbytečně na sobě neležela. Dejte je na teplé a vzdušné místo, kde je nechte při běžné pokojové teplotě zvolna sušit. Občas je zkontrolujte a lehce je během sušení promíchejte, aby nezůstala slepená a dosychání bylo důkladné. Sušení může klidně trvat i několik týdnů. Jakmile budou „chrastit“ je dobré je dočistit opatrným promnutím v dlaních. Měly by tak odpadat zbytky dužiny a nepotřebné blanky, jimiž mohla být ještě některá semena obalena. Celou dobu dbejte na to, abyste semena nepoškodili. Kdyby byla některá semínka stále vlhká, mohla by vám plesnivět a poničit tak i ostatní. K výsadbě byste pak neměli bohužel nic. Takže nic neuspěchejte.

Jakmile budou semena „chrastit“, je dobré je dočistit opatrným promnutím v dlaních. Zdroj: profimedia.cz

Vhodné skladování

Takto připravená semena umístěte do čistých a suchých uzavíratelných nádob, které si předem označte názvem, odrůdou a datem sběru. Můžete využít i malé papírové obálky či sáčky, pokud se v nich udrží sucho. Nejoptimálnějším způsobem skladování dýňových semen je suché místo s teplotou vzduchu asi 16 °C a mírnou vlhkostí. Jestliže máte semínka ve vzduchotěsné nádobě, je možné je uložit i do lednice, kde vám vydrží klidně tři až čtyři roky.

Pozor na hybridní odrůdy

Zbytečně neuchovávejte k výsadbě semena z dýní, které jste vyseli ze sáčku označeného jako F1. Jedná se totiž o hybrid, který v příštích generacích nedědí původní vlastnosti, takže nemáte jistotu, že vám ze semen vyrostou kvalitní dýně.

