Chytré triky, jak uchovat semínka, aby vám vyrostla další rok?

Těšíte se na zahradě z vlastní sklizně úžasně chutných plodů? A lahodí vašemu oku nádherně rozkvetlé květiny? Sbírejte už semínka do zásoby, abyste si všech těchto laskomin a krás mohli užívat i příští sezónu. Poradíme vám, jak je správně uchovat, aby neztratily klíčivost.

Samozřejmě, že můžete semena většiny rostlin koupit na jaře i v obchodech, ale mnohem lepší je mít ta vlastní, když jich máte vlastně plnou zahradu. Nejde jen o to, že ušetříte, ale především budete mít i fajn pocit, že jste si pokračování své zahrady zajistili vy sami. Dodá to totiž vašemu zahradničení vyšší úroveň.

Sbírání a sušení semínek

Jakmile posbíráte semena z vlastních rostlin, očistěte je a rozprostřete na papír a nechte je sušit asi týden. Popište si jednotlivá semínka tak, aby se vám jednotlivé druhy rostlin nepopletly.

Podmínky správného uložení semen

Aby si semínka uchovala klíčivost co nejdéle, skladujte je v suchu, chladu, temnu a ve stálých podmínkách. Nejdůležitější je však sucho a chlad.

Vysušená semena vložte do dobře těsnícího obalu, který je zabezpečí před vlhkostí z okolního prostředí. Výborné jsou plastové sáčky se zipem nebo sklenice s těsným šroubovacím uzávěrem. Obal se semeny uložte na co nejchladnější místo se stálou teplotou. Příhodný je suchý sklep, potravinová skříň nebo prostě do nejchladnější místnosti doma.

Optimální teplota pro skladování semen je 0 až 10 °C. Využít můžete i ledničku, která má výhodu opravdu stabilní a nízké teploty. Semena v lednici musí být ale dobře chráněná před zvlhnutím! Pokud chcete semena uchovat po dobu deseti a více let, uložte je do mrazáku při teplotě -18 °C. Tak vám vydrží až dvacet let. Ujistěte se ale před tím, že jsou opravdu dobře vysušená. Jinak by je mráz mohl poškodit. Kvalitně vysušit je můžete například v elektrické sušičce na ovoce při teplotě maximálně 35 °C. Dávejte však pozor! Vyšší teplota by mohla semena poškodit. Nebo lze k sušení použít i sáčky s pohlcovačem vlhkosti.

Jak dlouho semínka vydrží?

Záleží na druhu. Veškerá semena, jak postupně stárnou, ztrácejí klíčivost. Každý další rok vyklíčí méně a méně semen, až v určitém okamžiku nevyklíčí žádné. Semínka různých druhů si drží klíčivost jinak dlouho. Některá vydrží jen rok či dva, jiná desítky let. V zásadě se rozlišují čtyři skupiny semen podle doby, po jakou si udržují slušnou míru klíčivosti.

Velmi citlivá semena

Vysévají se hned či jen několik měsíců po sklizni. Patří sem pažitka, česnek, pór, cibule, pastinák, černý kořen či krabilice hlíznatá.

Semena s krátkou životností

Udržují si slušnou míru klíčivosti po dobu dvou až tří let. Týká se to například mrkve, celeru, sladké kukuřice, fenyklu a třeba i špenátu.

Semena se střední životností

Udržují si slušnou míru klíčivosti po dobu čtyř až pěti let. To platí nejen o fazolích, čekance, salátech, hrachu, paprice, ředkvička, ale i o mangoldu a řepách.

Semena s dlouhou životností

Udržují si slušnou míru klíčivosti i po více než pěti letech. Takto dlouho budou kvalitní semena brukvovité zeleniny, okurek, lilku, melounu, lebedy, dýní, cuket a rajčat.