Chcete zářivě modré hortenzie? Stačí teď udělat jednu jednoduchou věc

Pěstujete hortenzie a chcete změnit jejich barvu a mít na ní letos modré květy? Poradíme vám chytrý trik, kterým toho dozajista docílíte!

Máte přání mít hortenzii v modré barvě, přestože je momentálně v jiném odstínu? Zrovna tato květina vám tuto kouzelnou přeměnu umožní. Abyste však byli úspěšní, je nutné, aby byla rostlina nejen zdravá, ale měla i náležité podmínky k pěstování. Pak se jistě dočkáte kýženého výsledku a dopřeje si takzvaně barvu „na přání“.

Kráska s bohatými květy

Hortenzie jsou díky svým květům v mnoha odstínech ozdobou mnoha zahrad. Původem pocházejí z Japonska, kde byly nižší až středně vysoké keře s velkými listy a vznešeným jménem pěstované často v panských zahradách. Do Evropy se tato nádherná květina dostala přes Čínu, kde ji objevil francouzský botanik a romanticky ji pojmenoval po své přítelkyni Hortensii Barté.

Neujdou ani jednomu oku, protože skvěle kontrastují se zahradní zelení a vynikají nejen samostatně, ale i vysazené ve skupinách. Květy hortenzií jsou často uspořádané do bohatých kulatých nebo plochých květenství. A barvu jejich květů si můžete dokonce sami změnit.

Hortenzie jsou díky svým květům v mnoha odstínech ozdobou mnoha zahrad. Zdroj: ryota.www/shutterstock.com

Je libo barvu na přání?

Je pravdou, že to jde, ale nejde úplně všechno. Dopředu tedy nečekejte, že z bílých květů budete mít sytě modré nebo sytě růžové. Toho lze docílit pouze u růžově kvetoucího druhu. Pokud máte hortenzii bílou, můžete získat odstín růžové a modré. Vždy je však nutné pracovat se zdravou rostlinou, která má dostatečně vyvinutý kořenový bal, je umístěna v polostínu a roste v rašelinohlinité zemině. A co všechno „přebarvení“ vlastně obnáší?

Květy nejen na modro, ale i na růžovo

Pokud na zahradě pěstujete bílou hortenzii, lze ji změnit hned do dvou odstínů - v růžovou, nebo sytě modrou. V případě, že pěstujete odrůdu růžovou, je možné docílit hortenzie modré. Rostlinu je nutné buď přesadit do co nejkyselejšího substrátu, který má pH od 3,5 do 4,5, anebo použít hnojivo, které vám půdní reakci k získání tohoto pH zajistí. Barva květů je do jisté míry totiž závislá na kyselosti půdy. Neutrální půdou docílíte zrůžovění, kyselejší půdou pak náležité zmodrání.

Modrá na jistotu

Pokud chcete mít jistotu a opravdu dosáhnout modrého odstínu, nepoužívejte na hnojení nikdy prostředky, které vážou železo. To byte se modré nikdy nedočkali. Zkuste využít vychytávku, kdy stačí dvakrát do týdne aplikovat v zálivce 3 až 5 g kamence amonného na 1 l vody minimálně čtyři týdny před květem.

Pokud chcete mít jistotu a opravdu dosáhnout modrého odstínu, nepoužívejte na hnojení nikdy prostředky, které vážou železo. Zdroj: profimedia.cz

Máte chuť mít hortenzii červenou?

Jestliže chcete dosáhnout barvy červené a odstíny mezi fialovou a modrou, mělo by být pH půdy kolem 6, k čemuž někdy postačí přidat do půdy mírné množství hliníku. Když hliník schází a zemina má pH mezi 6,5 až 7, květy hortenzií budou růžové až červené. pH nikdy nezvyšujte násilně přehnanými dávkami, mohlo by dojít k poškození celkové výživy rostlinu, které by trpělo nedostatkem železa.

Co takhle dvoubarevný keřík

Pokud máte odvahu, můžete experimentovat se dvěma barvami. Alespoň uvidíte na vlastní oči, jak rostlina na půdní pH opravdu reaguje. Na jedné polovině jeho hodnoty zvyšte a na druhé naopak snižte. Dočkáte se tak zajímavé souhry barev.

