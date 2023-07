Jak udělat obrubu záhonu: Kompletní postup v 5 snadných krocích

Zahrada bez květin, jako by snad ani zahradou nebyla. Když si navíc dobře rozmyslíme, jak by měla vypadat a nové okrasné rostliny vysadíme tak, aby tvořily jasně ohraničenou plochu, budeme mít zahradu o to krásnější. Chce to ale plánovat, přemýšlet a kreslit. Pak bude úspěch zaručen.

Rozhodli jste se pro změnu na zahradě a chcete zkusit něco trochu jiného? Vytvořte si zajímavý záhon plný nádherných květin, který bude zajímavý téměř po celý rok. Bude to stát chvíli práce, ale výsledek za to jistě stojí. Než začneme budovat, je třeba sednout si ke stolu s papírem a tužkou (nebo k počítači). Slunce nebo stín? Před budováním nového záhonu bychom se měli zamyslet hned nad několika fakty. Jde například o to, jak moc osluněný je vybraný pozemek. Od toho se totiž dále budou odvíjet následující kroky, hlavně pak výběr vhodných rostlin. Svoje nápady a zjistění si můžeme klidně raději zapisovat, abychom potom při samotné realizaci projektu na něco nezapomněli. Tak tedy: bude nový záhon na plném slunci, v polostínu nebo sem sluneční paprsky prakticky nezavítají? Záhon jako z pohádky si vytvoříte i na vlastní zahradě Zdroj: Pixabay Výběr správných rostlin Podle toho, k jakému závěru dojdeme podle předchozího bodu, přistoupíme nyní k výběru rostlin. Pokud si nejsme jisti, jak intenzivní dávku slunečního svitu potřebují, ve specializovaných prodejnách jistě dobře poradí. Při výběru přitom dodržme pravidlo, že nový záhon bude potřebovat rostliny k vytvoření struktury, pak nižší – tak zvaně výplňové, a nakonec takové, které upoutají oči a zajistí záhonu zaslouženou pozornost. Strukturu záhonu dodají například keře nebo vyšší traviny a o výplň plochy se postarají nižší, ale v ideálním případě bohatě kvetoucí trvalky. Pak už jen vybrat ty pravé dominanty, jako jsou nápadné keře, které v průběhu roku mění barvu, výrazně kvetou nebo se mohou pochlubit zajímavými plody. Máme vybráno a koupeno? Tak výborně! Záhon "na zkoušku" Nyní se už můžeme přesunout na samotné dobře připravené místo. Záhon nebo dokonce pozemek požadovaného tvaru máme připravený pro výsadbu a nic tak nebrání rozmístění samotných nových obyvatel naší zahrady. Rostlinky ale nebudeme okamžitě sázet, nejprve je podle nákresu, který jsme si předem připravili, i s původními květináčky postavíme na místo, kam budou patřit. Tak získáme jasný přehled o tom, jak bude výsledek vypadat. Je ale potřeba zapojit trochu fantazie a představit si, že z těch několika drobných větviček bude zanedlouho nádherný keř a drobné rostlinky zanedlouho rozkvetou a pokryjí celý záhon. Až bude hotovo, přijde na řadu další krok – samotná výsadba… Konečně do země! Nejprve připravené rostliny i s květináčem namočíme do vědra s vodou, to aby se kořenový bal dostatečně navlhčil a květina na novém místě po zasazení neuvadla. Pak už je možné zasadit ji tam, kde bude v příštích letech zdobit. Postupujeme přitom od rostlin strukturních, následovat budou dominanty záhonu a nakonec vše doplníme těmi výplňovými. Nemusíme se přitom snažit za každou cenu dodržet geometrické uspořádání záhonu, vždyť sama příroda si také volí klikaté cestičky ke kráse. Hotovo – ještě chvíli trpělivosti a přijde krása Je hotovo. Nové rostliny jsou na svém místě a naše zahrada získala novou dominantu, nový prvek s jasnou hranicí. Teď už můžeme jen s radostí sledovat, jak se bude vše rozrůstat, prostor se brzy docela zaplní a rozkvete. Nezapomínejme tedy na zálivku a také na pletí, aby na záhonu zůstávalo skutečně jen to, co na něj patří. Pokud dodržíme těchto pár dobře míněných rad, je úspěch prakticky zaručen.