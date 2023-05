Nejjednodušší opora k malinám: Zvládne ji i nešika a bude sklízet plné koše

Sladké a voňavé maliny jsou u nás poměrně často pěstovaným ovocem a zároveň krásnou ozdobou každé zahrady. Pokud si chcete dopřávat toto báječné ovoce celé léto, měly by mít keříky správnou oporu. Víte jakou, a jak ji udělat?

Pronikavé vůni a úžasné chuti malin odolá jen málokdo. Toto ovoce s krátkou trvanlivostí je opravdovou letní, a dle druhu rostliny i podzimní, lahůdkou. Bohatou úrodu si zajistíte správnou péčí a zajištěním základních podmínek k životu. Kromě toho, že keříky vyžadují dost slunečního světla a vody, prospěje jim i bezvětrné stanoviště a správná opora.

Jak připravit jednoduchou oporu za 2 hodiny a s minimem finančních nákladů se můžete podívat ve videu:

Opora přinese více malin

Už jste slyšeli o tzv. maliníkovém podvazku? V podstatě se jedná o to, že maliny budete vázat ke zvolenému druhu opory. Vyhnete se tak pomalejšímu růstu rostliny a malým plodům, které nemají plnohodnotnou chuť. Vázané maliny se naopak vyvíjejí lépe a rychleji, jsou mnohem odolnější proti chorobám a různým škůdcům.

Dokonce tak maliník ušetříte před lámáním větviček během nepříznivého počasí. Díky správně zvolené opoře se vám budou maliny i mnohem pohodlněji sbírat a vyhnete se tak nepříjemnému brouzdání v houštině plné trnů.

Nejosvědčenější oporou jsou vedení z drátu v jednom či více patrech. Zdroj: shutterstock.com

Kdy maliny navázat

Maliníkový podvazek by se měl provést právě nyní na jaře, a to hned po odřezání výhonků. V tomto období ještě nemá rostlina rozvinuté pupeny. Jaké druhy opor můžete zvolit?

Drátové opory

Nejosvědčenější oporou jsou vedení z drátu v jednom či více patrech. Záleží, kolik a v jaké hustotě budete maliníky pěstovat. Rostliny se budou pnout po drátěné opoře a keřík bude celkově lépe provzdušněný a více plodný.

Mřížkové opory

Efektivní a jednoduchou podvazkovou technikou je tzv. mřížková metoda neboli metoda tapisérie. Je na vás, jakou mřížku si vyrobíte. Může být jednoduchá, dvojitá, ale i ve tvaru písmen V nebo T. V každém případě je však cílem narovnat výhony tak, aby se k nim dostalo dostatečné množství slunečních paprsků a keřem volně proudil vzduch. K výrobě lze využít jakékoliv kůly, tyčky či pruty, na něž připevníte mřížku z drátů nebo z drátěného pletiva.

K opoře maliníků lze využít i pletivo. Zdroj: shutterstock.com

Teepee z proutí

Pokud na to chcete jít stylem anglických zahradníků, můžete si vytvořit teepee, na jehož výrobu vám postačí proutí. Několik silnějších prutů svažte pevně v horní části dohromady drátkem nebo provázkem. Volné konce prutů pevně ukotvěte do půdy a v několika místech je vodorovně vypleťte tenčími proutky. Postupně tak vytvoříte v konstrukci zajímavé plochy, do nichž se budou moci rostliny snadno zachytit.

Tip na závěr

Praktické je ohraničit záhon obrubníky. Využít můžete plastové či betonové obrubníky, ale stejně tak službu udělají i přírodní materiály jako kámen nebo odřezky ze dřeva. Maliník totiž stále odnožuje a za pár sezón byste mohli mít maliník rozrostlý po zahradě i v místech, kde o něj nestojíte.

Zdroje: www.zahradkar.pluska.sk, www.abecedazahrady.dama.cz, www.lepsiden.sk