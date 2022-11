Fóliovník za pár korun. Tento muž ho vytvořil na zimní zeleninu. Budete ho chtít

Mít vlastní skleník není špatný nápad, ale co když chcete jen mírnější podmínky pro zimní pěstování? S tím vám může pomoci také fóliovník nebo pařeniště. Můžete si je vyrobit za pár korun vlastníma rukama. Vůbec to není tak složité, jak by se mohlo zdát. V takovém foliovníku budete mít zimní zeleninu jako v bavlnce.

Zimní pěstování ulehčí fóliovník

Přemýšlíte nad zimním pěstováním, ale raději byste ochránili úrodu skleníkem nebo levnějším fóliovníkem? Taková stavba má několik výhod. Nedá se sice říci, že je obzvlášť pěkná a na zahradě zdobí, ale postavme se k tomu jako k čistě účelové konstrukci, která nám pomůže pěstovat v zimě v příjemnějších podmínkách.

Nejenže ochráníte zeleninu před špatnými povětrnostními podmínkami, ale také samotná sklizeň a práce okolo záhonků bude v podmínkách fóliovníku o něco příjemnější. Vzhledem k tomu, že nebude na zeleninu sněžit ani pršet, bude i její sklizeň možná kdykoli, nejen za suchého počasí, což ovlivňuje především listové zeleniny.

Pro zimní pěstování se hodí i špenát či ozimé saláty. Pokud je budete mít ve fóliovníku, ulehčíte si tím pěstování i sklízení. Zdroj: shutterstock.com

Jak postavit svépomocí fóliovník?

Pokud vás láká myšlenka postavení vlastního fóliovníku, je to rozhodně možné.

Podívejte se na toto video, kde autor z Celoročního farmáře aneb jak jíst zdravě celý rok ukazuje konstrukci a práce i materiály vhodné k vlastnoruční výrobě takového fóliovníku.

Proč mít fóliovník či pařeniště?

Fóliovník má také další výhodu a tou je, že je to konstrukce levná a lehká. Můžete ji proto teoreticky přemístit, a hlavně umístit jen dočasně například na vyvýšené záhonky nebo jiný již existující záhon. Fóliovník se tak stane pouze ideálním zastřešením, které nabízí jen mírně lepší klima pro pěstování, což však není u ozimých druhů problém, jsou totiž odolné vůči mnohem horším podmínkám během chladných měsíců.

Fóliové tunely někdy stačí docela malé, i takové ochrání ozimou zeleninu dostatečně. Zdroj: Shutterstock.com / By ESOlex

Fóliovník či pařník se stane ideálním místem, kde si můžete během zimy pěstovat veškeré kapusty, pór, kořenovou zeleninu, některé bylinky, ale také špenát a ozimé saláty. Těmto všem rostlinám zimním měsíce vyhovují, a pokud mají dostatek světla a vláhy, porostou i pod sněhem. Fóliovník je tedy pro ně skvělým chráněným místem pro růst a zahrádkáři rozhodně zjednoduší práci.

Pařeniště a fóliovníky můžete také koupit. Zdroj: Shutterstock.com / Vadym Zaitsev

Pokud byste však zamířili do hobby marketu, fóliovníky i pařeniště zde můžete pořídit. Podle velikosti a provedení se pohybují fóliovníky v cenových relacích nad dva tisíce korun. Jde v podstatě o jednoduchou konstrukci připomínající velký stan nebo přístřešek s větracími okénky či bez, kostrou i vypínacími lanky a vchodem na zip nebo jiného provedení.