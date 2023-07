Pítko pro ptáky snadno vyrobíte sami: Možností je hned několik

Napajedlo je skvělý vynález, což vám potvrdí každý žíznivý opeřenec. A zároveň může být ušlechtilou ozdobou zahrady.

V létě bývá o vodu, z níž se mohou ptáci bez rizika utopení napít, nouze. Natož o vodu, ve které se mohou pohodlně vykoupat – a koupat se potřebují nejen proto, že je jim to příjemné stejně jako nám. Čistí si tak peří, které by jinak dobře nesloužilo. Po důkladné koupeli se otřepou, najdou klidné, slunné místo a z peří zobáčkem ždímají vodu. Poté, co uschne, musejí každé pírko pečlivě urovnat, uhladit a natřít výměškem z kostrční žlázy.

Čistá a mělká voda

Ptáci potřebují vodu čistou a mělkou. Stačí jim hloubka pěti centimetrů, ale poradí si i v poloviční. Přikrčí se a křídly i ocáskem si vodu nacákají na celé tělo. Pohled na jejich vrtění při koupeli vás spolehlivě rozesměje. Ideální je, pokud jim mělká mísa nabídne různé možnosti – velký kos si užije koupel uprostřed v největší hloubce, drobná modřinka spíše na okraji. Do mísy můžete vložit také ploché oblázky, které hloubku odstupňují.

Radost a užitek přinese napajedlo v každé podobě. Zdroj: Shutterstock

Pítka a napajedla

Napajedla na vysoké noze jsou nejen elegantní, ale ptákům poskytují i bezpečí. Nenechavá kočka je na nich snadno nepřekvapí. Mohou být kamenná, keramická, kovová i plastová. A ačkoli imitace většinou moc uspokojení nepřinesou, některá levná plastová napajedla napodobující kov s patinou vyhlížejí překvapivě příjemně. Bezpečné napojení i koupel však ptákům můžete zajistit i dalšími způsoby – například mísu zavěsit na větev pod korunu košatého stromu. Pokud se nádoba nachází na zemi nebo nízko nad ní, neměly by být v její blízkosti keře, do kterých se může číhající lovec schovat.

Fontánka jako zpestření zahrady

Nádherné jsou mělké prohlubně vydlabané v kameni. Pro jejich čištění však budete potřebovat proud vody z hadice, stejně jako u pevně kotvících misek kamenných, keramických a vysokých napajedel. Jako mimořádné zpestření poslouží fontánka bublající v mělké nádobě. Malý solární vodotrysk ovšem snadno vložíte i do obyčejného napajedla.

Houbka vody v pítku by neměla přesáhnout 5 centimetrů. Zdroj: Shutterstock

Umělecké dílo

Můžete investovat do napajedla, které poslouží zároveň jako zajímavá plastika, umělecké dílo doplňující zahradu. Anebo vezmete podmisku nebo starou pánvičku a naplníte ji vodou. Radost a užitek přinese napajedlo v každé podobě.

Některá napajedla dokáží v zahradě plnit i estetickou funkci. Zdroj: Shutterstock

Ptáky přitahují také zahradní jezírka, na jejichž březích se velmi rádi cachtají. Poslouží jim k tomu pozvolna se svažující břeh, který vytvoří příjemnou mělčinu. Vyplňte ji kačírkem nebo oblázky a nenechejte zcela zarůst rostlinami – ptáci ji budou milovat. Jen vlaštovky a jiřičky se dovedou koupat v letu. Proletí vodou blízko hladiny jako vítr a sviští dál.

Pozor na velké nádoby s vodou

Pozor na to, že hlubší voda se může stát zvláště pro mladé, nezkušené ptáky pastí. Hladinu otevřených sudů na dešťovku je proto vhodné překrýt sítí, nebo na ni vložit plovák z polystyrenu, který pokryje její větší část.

Zdroj: časopis Receptář