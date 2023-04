Vadí vám pohledy zvědavých sousedů? Vyřeší to plot z proutí! Zvládne ho každý

Chcete mít na zahradě více soukromí nebo potřebujete od sebe oddělit nějaké prostory na zahradě? Vyřeší to plot, k jehož výrobě vám postačí obyčejné vrbové proutí. Poradíme vám, jak si ho jednoduše můžete vyrobit sami, a to bez větších nákladů.

Pokud toužíte po větším soukromí ve své zelené oáze a nechcete se pouštět do stavby složitých pevných plotů, udělejte si naprosto přírodní předěl. Živý plot z vrbových prutů vypadá velice efektně, je ekologický a finančně nenáročný. Výhodou je i jeho rychlá realizace, kterou stihnete i během víkendu. Záleží na tom, jak velké plochy plotu budete chtít vytvořit.

Návrat k proutí

Už naši předkové hojně využívali vrbové proutí jako stavební materiál a v současné době opět nabývá na své popularitě. Je snadno dostupný a finančně nenáročný, a pokud budete chtít, můžete ho nechat i rozrůst.

Záleží na tom, jakou si zvolíte k výrobě metodu. Stejně tak můžete využít pruty lísky či topolu. Plotem z proutků lze oddělit nejen celý pozemek, ale můžete ho využít i k částečnému předělu uvnitř zahrady.

Chcete živý plot z proutí? Jednotlivé vrbové pruty vsaďte širším koncem do půdy, a to ve vzdálenosti asi tak 15 až 30 cm od sebe. Zdroj: shutterstock.com

Základem úspěchu je dostatek proutků

Nejprve si vždy ujasněte, jak velký prostor budete chtít oddělit a dle toho zvažte spotřebu materiálu. Můžete vybírat z 21 druhů vrb, které se vyskytují na našem území. Většina jejich stromovitých, keřovitých i zakrslých druhů je vhodná k řezu. Ve volné přírodě rostou vrby zpravidla v blízkosti rybníků, potoků, řek a polí. Stejně tak se můžete spojit s někým, kdo na pozemku vrby má a pravidelně je seřezává. Často je najdete u včelařů.

Nejjednodušší varianta je živý plot

Pokud chcete na výrobu opravdu jednoduchý plot, který časem i obroste, zvolte tento způsob. Jednotlivé vrbové pruty vsaďte širším koncem do půdy, a to ve vzdálenosti asi tak 15 až 30 cm od sebe. Poté je zastřihněte do stejné požadované výšky a často je zalévejte, nesmějí vyschnout.

Zhruba po prvním roce růstu, budete moci zaplétat vodorovné postranní výhony, které budou tvořit potřebnou zástěnu. Přečnívající výhony zastřihávejte dle potřeby. Jak se bude živý plot rozrůstat, je dobré jej zabezpečit silnějšími kůly, nejlépe z přírodního materiálu. S novými výhony bude plot hustší a vyšší.

Hustá textura stavby z vrbového proutí Zdroj: Profimedia

Zkuste plot pletený

Pokud chcete mít plot či předěl rychle k užití, zvolte metody vyplétání. Připravte si několik kůlů, které zatlučete v požadované lokalitě do země a následně je libovolným způsobem vodorovně vyplete do požadované výšky. V tomto případě se dokonce vyhnete pravidelnému ostříhávání plotu. Nevýhodou je, že trvanlivost tohoto plotu oproti tomu živému má omezenou dobu. Časem se dřevo některých prutů rozpadá, ale tato místa lze vždy opětovně vyplést novými pruty.

