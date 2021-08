Štěrkové záhony: Jsou nádherné a když je dobře uděláte, neroste na nich plevel.

Štěrkový záhon je moderní a pokrokový způsob, jak pěstovat trvalky, bylinky nebo sukulenty. Nejen, že vypadá zajímavě. Díky němu vám také odpadne spousta práce na zahradě. Jak štěrkový záhon vybudovat?

Štěrkový záhon má mnoho benefitů. Především však brání růstu plevelů a zabraňuje nadměrnému odpařování vody. Také vyžaduje minimální péči. Daří se na něm totiž rostlinám, které nepotřebují pravidelnou zálivku ani přihnojování. Oživí navíc jakýkoliv sluneční kout zahrady. Poslední jeho výhodou je, že ho můžete založit kdykoliv během vegetační sezóny, tedy cca do konce října.

Jaký štěrk použít

Nejvhodnější je štěrk šedé barvy. Pokud byste si zvolili elegantní černé kameny, hrozilo by v letních měsících přehřátí záhonu. Důležitá je také velikost jednotlivých kousků. Pokud by byly velké, vytvořily by se mezi nimi škvíry, mezi kterými by mohl prorůstat plevel. Také by nezadržovaly tolik vody. Ideální jsou oblázky o velikosti 1-2 cm (frakce 8/16). Vhodná je také světlá žula nebo kačírek, získaný tříděním říčního písku.

Štěrkový záhon můžete sázet i na podzim.

Jaké rostliny zvolit

Štěrkový záhon by měl být tvořen přibližně z 10-15 % trvalkami solitérními, z 35-60 % skupinovými, z 35-50 % pokryvnými a z 5-10 % trvalkami vtroušenými. Jarní efekt zde zajišťují zase cibuloviny (20-30 ks na m2). Hodí se například levandule, tymián, rozmarýn, oregano, mateřídouška, šanta, barevné ostřice, kavyl, kostřava, juka, krásnoočka, čistec, kokarda, kosatec, perovskie, astra, třapatka nebo divizna, kakost, kuklík či okrasné česneky, tulipány, šafrány a modřence. Krásné jsou také kompaktní jalovce nebo miniaturní borovice.

Jak založit štěrkový záhon

Záhon by měl zabírat nejlépe cca 25 m2. Plochu odplevelte a nakypřete. Pokud máte kvalitní kompost, zapravte ho do zeminy. Aby byla půda dobře propustná, obohaťte ji hrubým pískem nebo jemným štěrkem. Mulčovací textilii v žádném případě nepokládejte. Podle odborníků byste zabránili přirozenému fungování půdy. Cibuloviny sázejte po 10-20 kusech. Zbytek rostlin podle velikosti trsu. Pak už stačí záhon zamulčovat. Minimální štěrková vrstva je 5 cm.

Na štěrkový záhon podle odborníku mulčovací textilie nepatří.

Péče o štěrkový záhon

Údržba štěrkového záhonu je snadnější než u běžných trvalkových. Důležitá je především jarní péče v podobě odstranění zvadlých rostlin, listů apod. Během vegetačního období také můžete redukovat růst invazivnějších rostlin. Záhon nemusíte hnojit ani dodatečně zalévat. Zálivku provádějte pouze v době, kdy rostliny zakořeňují.