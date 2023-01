Je nejvyšší čas chystat vyvýšené záhony: Jak na to? Podívejte se

Plánujete stavbu vyvýšeného záhonu? Nechejte se inspirovat počiny jiných zahrádkářů. Vyvýšené záhony mohou vypadat různě a lidé je i plní odlišnými materiály. Nezpomeňte, že není jeden jediný správný způsob. Jaký bude ten váš vyvýšený záhon, je jen na vás.

Zdroje: hospodynkou.cz, www.ceskenapady.cz

Jak udělat vyvýšený záhon?

Pokud přemýšlíte, jak postavit a založit vyvýšený záhon, pak jistě víte o jeho výhodách a jste pevně rozhodnuti, že to je to pravé pro vás. Vyvýšené záhony mohou být takřka z jakéhokoli materiálu a vlastě kdekoli si vzpomenete.

Jejich výhodou není jen výška a tedy fakt, že se k nim nemusíte ohýbat, ale také to, že záhon vrstvením připravíte tak kvalitní, jak jen budete moci, nezávisle na tom, jak kvalitní půdu na zahradě máte, či zda začnete stavět na betonu. I to je samozřejmě možné. Záhon může být dřevěný, tak jako ve videopříspěvku, ale také vyzděný, sestavený z prefabrikátů či různých materiálů, které máte k dispozici.

Při plánování můžete být kreativní, hlavní roli by však měla hrát praktičnost. Zdroj: Andre Helbig / Shutterstock.com

Chcete si vyzkoušet postavit vyvýšené záhony svépomocí? Nechejte se inspirovat rustikálním počinem dvojice z tohoto nevšedně, ale pohodově zpracovaného videa. Nicméně se dozvíte spoustu informací, které se mohou hodit, a navíc se můžete podívat, jak jednoduché nebo složité to může být.

Stavění vyvýšeného záhonu

Důležité je, čím vzniklý prostor vyplníte, i to se různí a každý si může rozmyslet sám, jak svůj záhon založí.

Stěny záhonu je vhodné odizolovat voděodolnou folií v případě, že jsou strany záhonu ze dřeva. Díky folii budou pomaleji stárnout a vydrží déle v lepším stavu. Díky této folii záhon také lépe zadrží vodu.

Dno je možné zrýt, ale není to podmínkou, někdy to tedy ani není možné. Můžete dno vyložit lepenkou, ale také lze doporučit pletivo, které se časem sice rozpadne, ale než se tak stane, bude bránit vniknutí ze spodu do záhonu hlodavcům.

Vyvýšený záhon může být postaven z odpadového materiálu i pěkných prefabrikátů. Zdroj: Profimedia

Čím vyvýšený záhon naplnit?

Do nejspodnějších vrstev patří dřevo, větve, stonky, čili polámaný hrubší organický materiál, který se časem rozloží a zároveň bude zadržovat vodu.

Další vrstva může být drnová. Kusy se pokládají zelenou stranou dolů, zároveň se přidává sláma, tráva, listy a hlína či nevyzrálý kompost a bioodpad. Už nyní můžete záhon začít prolévat vodou, aby se vrstvy zhustily a začaly mírně klesat.

Průřez vyvýšeným záhonemm vypadá zhruba takto. Zdroj: M. Kirchner / Shutterstock.com

Poslední vrstvu tvoří nejlepší materiál, což je kvalitní kompost. Ve videopříspěvku doporučuje autorka smíchat kvalitní kompost s hlínou a pískem ve stejném poměru. Což je samozřejmě jen na vás, nicméně v tak velkém objemu, který autoři videa potřebovali, se využití nejen půdy, ale i písku vyplatí.