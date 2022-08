Inspirace: Jednoduché a levné zahradní cesty a nášlapy zvládne vytvořit i nešika

Chcete si na zahradě vybudovat cestu nebo pěšinku a přemýšlíte, z jakého materiálu by to bylo nejvhodnější? Pak se nechte inspirovat našimi tipy, které vám některé z možností lépe představí. Pak už si stačí jen vybrat!

Existuje nepřeberné množství materiálů, ze kterých můžete vybudovat na zahradě cesty a pěšiny, proto pečlivě zvažte, který je pro vás ten pravý. Chcete dlažbu betonovou, keramickou nebo kamennou? A co třeba mulč, písek nebo oblázky?

Možná si myslíte, že stačí cestička od garáže či vrat k domu, ale není to tak, i ostatní frekventovaná místa na zahradě si zaslouží svou vlastní cestičku. Nebudete šlapat všude po trávníku a samozřejmě to pro vás bude mnohem pohodlnější při dešti. Skvělé jsou tak chodníčky i mezi záhony, můžete se pak pohybovat kolem rostlinek mnohem pohodlněji a bezpečněji. Budujte je ale s citem, musí to vypadat a dodávat zahradě na atraktivitě.

Dřevěný chodníček má půvab i s patinou. Zdroj: Shutterstock.com / MoreGallery

U budování chodníčků buďte originální, ale vkusní

Při budování chodníčků a nášlapů zapomeňte na okázalost a vsaďte na vkusnost. Ideální je, když materiál koresponduje s ostatními materiály, které byly na domě i v zahradě použity. Cesty zakládejte s rozmyslem a přemýšlejte, kam povedou. Podél cestiček umístěte okrasné záhony, aby byla procházka po nich příjemnou záležitostí. Cestičky by měly vést k místům, jako jsou ohniště, místo s grilem a posezením, od terasy k bazénu, kolem jezírek a podobně. Také by vás měla cesta dovést k záhonkům a spolehlivě provést kolem nich, abyste se v případě deště nebrodili v bahně.

Pokud chcete co nejjednodušší zahradní cestu s měkkým povrchem, můžete použít štěrk, oblázky nebo mulč. Někdo si ale oblíbil i drcené střešní krytiny nebo písek. Tyto povrchy jsou měkké, tudíž nám v pantoflích nebo bez bot mohou způsobovat při chůzi potíže. Také je nutné je neustále obnovovat a materiály dosypávat.

Chodník ze starých cihel Zdroj: profimedia.cz

Tvrdé povrchy jsou bezpečnější a pohodlnější

Tvrdé povrchy jsou kameny v jakékoliv podobě. Dále pak dlažba a beton. Někdy není nic snazšího, než velké dlaždice zasadit logicky do terénu, aniž byste museli cokoliv kopat. Pokud ale chcete chodit po oblázcích zasazených do betonu, čekají vás i stavební úpravy. Pevné cesty mají výhodu ve stabilitě, pevnosti a také se dá vybrat takový materiál, aby byly protiskluzové.

Tvar cest volte oblý, nesnažte se budovat rovné dálnice, když se rozhlédnete kolem sebe, v přírodě jich také příliš nenajdete. Nepůsobilo by to esteticky.

Také kombinací materiálů uděláte úchvatný chodník. Štěrk můžete kombinovat s čímkoliv tvrdým, mulč třeba s pískem. Hlavní cesta by měla mít alespoň 70 centimetrů, aby po ní mohli jít dva lidé vedle sebe, ideální je ale metr. Bočním stačí jen několik desítek centimetrů. I nášlapné kameny mohou být malé, ale hlavně pečlivě usazené, abyste si nevyvrkli kotník.

