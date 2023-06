Jak udělat závěsný květináč: 3 geniálně jednoduché originální nápady za babku

Zkrášlete svou terasu, balkon či zahradu nádhernými vlastnoručními závěsnými květináči. Vyrobíte je z věcí, které by jinak ležely ladem nebo byste je možná i vyhodili.

Truhlíky má dneska kdekdo. Ale závěsný květináč, to je paráda! Dokáže zkrášlit vstup do domu nebo pozvednout terasu na ráj na zemi. Závěsný květináč si můžete koupit za pár korun v hobbymarketu, ale zajímavější je ten, který si vyrobíte sami. Poradíme vám tři různé tipy závěsných květináčů, které vyrobíte snadno, rychle a levně.

Na videu najdete postup, jak si vyrobit závěsný květináč pomocí macramé:

Paráda ze starého cedníku

Máte doma starý cedník? Pak ho určitě nevyhazujte, protože teď přichází jeho velká chvíle slávy. Jak na to? Starý kovový cedník vyložte netkanou mulčovací textilií a naplňte substrátem pro balkonové rostliny. Zasaďte do něj sazenice, zalijte je vodou a máte hotovo. Nakonec cedníkovou zahrádku připevněte pomocí dvou háčků a řetězu na vybrané místo. Bude k nepřehlédnutelný!

Závěsný květináč ze starého cedníku je hotový raz dva. Zdroj: Shutterstock

Košík v hlavní roli

Starý proutěný košík se hodí leda tak na houby a v případě, že je větší, tak na dřevo. Pokud máte ale jeden proutěný poklad navíc, můžete ho využít právě jako závěsný květináč na zahradu nebo na terasu.

Připravte si 4 karabiny a zahákněte je na čtyřech místech kolem otvoru. Dbejte na to, aby háčky byly stejně tak daleko, protože na nich bude záviset váha celého košíku. Na karabinky pak připevněte stejně dlouhé řetězy, které na druhém konci spojte dohromady háčkem. Košík vystelte netkanou mulčovací textilií, vyplňte substrátem, do kterého zasaďte sazenice. A voilà, závěsný květináč je na světě!

Starý košík ještě skvěle poslouží jako závěsný květináč. Zdroj: Shutterstock

Keramika „ve vzduchu“

Závěsný květináč si můžete vyrobit i z obyčejného starého květníku z pálený hlíny. Nastříhejte si 8 stejně dlouhých přírodních provazů a jeden konec zauzlujte. Provazy pak protáhněte vnitřní stranou květináče jako kdybyste navlékali korálek.

Máte? Pak provazy rozdělte na čtyři části po dvou kusech. Naaražujte je tak, aby každý z nich kopíroval čtvrtinu dna. Na místech, kde je ohyb nádoby udělejte uzlíky a připevněte je tavnou pistolí. Pak z každé dvojice provázku vezměte jeden, který uzlíkem spojte s vedlejším provázkem tak, aby se vytvořil podobný efekt, jako bývá na síťovaných taškách. Tímto způsobem opleťte celý květináč. Nakonec provázky spojte dohromady a můžete začít sázet.

Jak závěsný květináč osázet

V závěsných květináčích nejvíce vyniknou všechny převislé rostliny, jako jsou třeba muškáty, begonie, petúnie, lobelky nebo verbena. Jednotlivé kytičky můžete kombinovat a vytvářet tak barevné kompozice. Hezky vypadají v květináčích i bylinky (například převislá máta) nebo převislé jahody, které také poslouží jako dekorace.

Osázejte závěsné květináče několika druhy květin. Budou vypadát nádherně! Zdroj: Profimedia

Kam tu nádheru zavěsit?

Nejlepší je dřevěný trám v pergole nebo v nějakém přístřešku. Jednak poskytne bytelnou oporu a jednak zabrání i průvanu, který může květinám dělat zle. Přivrtání háčku do trámu není až taková práce. Stačí, když vrtačkou nebo ručním vrtákem vyvrtáte do dřeva díru a pak do otvoru vmontujete háček se šroubovacím závitem. Dejte si pozor, aby díra nebyla příliš hluboká, jinak by v ní háček „kloktal“ a mohl by být nestabilní.

