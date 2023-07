Hitem internetu jsou zavřeniny: Stačí ovoce nacpat do sklenic, vydrží i roky

Nechce se vám do zavařování, ale keříky máte obsypané lahodnými šťavnatými plody nejrůznějšího ovoce? Zkuste si vyrobit zavřeniny! Jednoduše ovoce nacpěte do sklenic a uzavřete. Vyrobíte si tak fermentovanou dobrotu plnou enzymů a vitaminů. Jak na to?

Zavřeniny, jak už název napovídá, nemají se zavařeninami téměř nic společného. Tedy kromě sklenice. Proces uchovávání ovoce se ale liší. Nemusíte nic zavařovat v hrnci a ovoce vám zavřené ve sklenici vydrží klidně i rok! Jak to funguje?

Zavřete ovoce do sklenice

Zavřeniny si získávají stále více příznivců. Není s nimi téměř žádná práce a je to skvělý způsob, jak ovoce uchovat.

Podívejte se, jaké zásady při výrobě zavřenin dodržovat, aby se dílo podařilo:

Celý proces trvá jen několik málo minut, takže vás zavřeniny rozhodně nepřipraví o čas, což je jejich velké plus!

Klíčových 15 minut

V čem příprava zavřenin spočívá? Nejprve si musíte připravit zavařovací sklenice. Je nutné je předem vysterilizovat, aby byly perfektně čisté. Lepší jsou menší sklenky, ne klasické velké. Nejsložitější na celé výrobě zavřenin je sběr ovoce. To by se mělo dostat do sklenic do 15 minut od sklizně.

Ideální je tedy vzít si sklenky s sebou ven, sbírat ovoce a rovnou je plnit do skleniček. Vybírejte jen zdravé a krásně zralé ovoce. Neměly by se vám do sklenic dostat porušené plody, nebo dokonce ty, které začínají hnít. U drobného ovoce je vhodné ponechat jej na větvičce, rybíz tak nemusíte otrocky otrhávat.

Čerstvě sklizené ovoce ihned napěchujte do sklenic a uzavřete. Zdroj: VITALII BORKOVSKYI/Shutterstock.com

Jak to funguje

Ovoce napěchované do sklenic do 15 minut po sklizni začne časem ve skleničce fermentovat. Zcela přírodně, bez přidaných cukrů. Plody ve skleničce začnou pouštět svou šťávu, která fermentaci ještě podpoří. Takto uchovávané ovoce bude doslova nabité vitaminy, nic neztratí tepelnou úpravou.

Naopak se jedná o ještě zdravější pochoutku než v případě ovoce zavařeného. U něj obsah vitaminu C klesá kvůli procesu vaření. Nelekejte se, že ovoce mírně změní barvu, je to tak v pořádku. Některé druhy budou zase o něco více zfermentované, což se odrazí na chuti, ale rozhodně ne negativně.

