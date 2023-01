Jak si založit zeleninový záhon prakticky kdekoli. Je to jednoduché

Až by se mohlo zdát, že na kamenitém, prašném či jílovitém podloží vám pšenka nepokvete, není to tak docela pravda. Nejen rytím a obděláváním půdy můžte založit záhon. Jde to i vrstvením a vlastně kdekoli a kdykoli. Jak udělat zeleninový záhon na jakémkoli povrchu?

Zdroje: living.iprima.cz, naturhelp.cz

Rýt či nerýt, toť otázka

Zakládání záhonu může vypadat různě. Klasické staré a u nás zažité postupy jistě fungují také, ale nutno dodat, že ne všechny pozemky, kde bychom rádi něco pěstovali, jsou k tomu vhodné. Základem je totiž půda a hlavním kritériem je její kvalita. To je věc, kterou jsme se učili už ve škole, a pokud se nehodláte vrhnout na hydroponické pěstování, pak dobrou živnou půdu budete jistě potřebovat.

Kvalitní kompost, ale také koňský hnůj a lepenka jsou hlavními materiály, které budete potřebovat. Zdroj: Profimedia

Záhon však lze založit skutečně všude a o tom vás přesvědčí i pan Petr z Plodné zahrady, která je plodná nejen na výpěstky, ale také na množství videí věnovaných péči o zeleň všeho druhu.

Podívejte se na toto video, jako vždy Petr představuje ne zcela běžné metody, které sám používá:

Zakládání záhonů a metoda bez rytí

Po způsobu Plodné zahrady může také založit záhon za pomoci koňského hnoje, dostatečně silné lepenky, silné vrstvy kompostu a trámků nebo desek, které budou zpevňovat okraj.

Práce začíná zahrádkář na vyprahlé jílovité hlíně pořádným prolitím místa, kde bude zakládat záhon. Následuje navršení koňského hnoje. Na tuto vrstvu přijde alespoň třívrstvá lepenka, která se dostatečně dobře bude překrývat, přesahy by měly být alespoň 20 cm. Velkou kartonovou krabici napřed zbavte případných kovových sponek, nálepek a dalších nepapírových částí. Lepenku a kravský hnůj je vhodné dát vždy na nekvalitní povrchy. Máte-li jako podloží pro záhon dobrou zeminu, tyto dvě vrstvy můžete vynechat a přistoupit rovnou k vrstvení kompostu.

Chlévský hnůj je dobrý základ, najděte si zdroj ve vašem okolí. Zdroj: Profimedia

Mulčování kompostem

Poslední vrstvou záhonu je pak kompost. Ten po částech sešlapávejte, aby byl kompaktnější a zhutněl. Do krajů je vhodné pro zpevnění položit trám nebo desku, kterou zajistíte kameny. V hodné zajištění záhonu by mělo být alespoň 20 cm vysoké, aby drželo kraj záhonu. Kompost pokropte hojně vodou ještě před tím, než navršíte posledních několik centimetrů kompostu a dorovnáte jej hráběmi. Celková výška kompostové vrstvy by měla být v tomto případě zhruba 12 cm.

Vrstvení lepenky a kompostu se mnohým zahrádkářům osvěčilo, i když nejde o klasickou metodu. Zdroj: Profimedia

Takto připravený, šlapáním zhutněný a pohrabáním srovnaný záhon můžete rovnou osít nebo osázet. V případě těchto vrstvených záhonů však nic neprohrabávejte a neryjte. Důlky pro sedbu i setí se připraví jednoduchým vytlačením důlku kolíkem nebo násadou hrábí. Tímto způsobem nejdojete k promísení spodních vrstev, které mohou být plné plevelů a jejich semen. Také péče o tyto záhony je specifická, určitě vás potěší, že s pletím nebude tolik práce.