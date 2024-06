Moc vám to s koprem nejde? I s bylinkami to může být někdy zapeklité. Pěstování kopru sice není vyloženě náročné, ale ne vždycky se daří. Jak urychlit jeho růst a zajistit, abyste ho měli na rozdávání?

Aromatický kopr je bylinka se vším všudy

Nesmírně aromatický kopr je vynikající čerstvou bylinkou, která se hodí k přípravě mnohých jídel a vězte, že jich je skutečně mnohem víc než jen koprová omáčka a polévka. Kopr je jednoletka, která se sice v záhonu může objevovat rok co rok, ale to jen jestliže se zde vysemení.

A vysemení-li se, pak jste kopr nesklidili včas a nechali jej vykvést. Ani to ovšem není na škodu, fantastická jsou i koprová semínka!

Všechno důležité o kopru se můžete dozvědět v tomto příspěvku z YouTube kanálu Bylinkopedie. Najdete tam nejen tento příspěvek, ale také spoustu dalších povídání o bylinách hezky pospolu jako v herbáři.

Zdroj: Youtube

Máčená semínka rychleji klíčí

Jako u všech semínek, také u těch koprových platí, že by neměla být příliš stará. Klíčivost totiž s každým rokem klesá. Ujistěte se, že máte dobrá semínka a než je vysejete do záhonu, krátce je máčejte. Obykle postačí několik hodin či den. Bez máčení by klíčila za 10 až 12 dnů. Namočená semínka by měla být rychlejší.

I když kopr dokáže přežít i velmi nízké teploty, ideální je pro jeho klíčení teploučkých 20 °C. Namočená semena vysévejte do řádků nebo hnízd. Kopr rozhodně lze vysévat do řádku, ale má se za to, že vysévání množství semen na jedno místo je výhodnější. Rostliny se nebudou zbytečně klátit ve větru a vytvoří téměř kompaktní trs. Doporučuje se také sázení v blízkosti salátů, zelí nebo cibule.

close info Jurga Jot / Shutterstock zoom_in Kopr je nejlepší sklízet před květem.

Kam zasadit kopr, aby rychle rostl?

Kopr vyžaduje na živiny bohatou ale dobře propustnou půdu i dostatečně osluněné stanoviště. Dobře se mu daří v místech, kde je slunečním paprskům vystaven alespoň 6 až 8 hodin denně. Krom obohacení půdy například kompostem kopr nejlépe roste v půdach neutrálních až mírně kyselých, respektive s hodnotami pH mezi 5,5 a 6,5.

Kopr má rád pravidelnou zálivku a přilepšíte mu i mulčem, který udrží půdu déle vlhkou, nicméně nesmí stát ve vodě a vyloženě vlhká místa také nemá rád.

Také se kopru daří hůř, a hlavně je častěji napadán nemocemi a škůdci, pokud jej budete pěstovat na stanovišti, kde byl předtím celer, mrkev, libeček, kmín nebo jiné rostliny z čeledi miříkovitých.

Přihnojování kopru během sezony není vyloženě nutné. Docela postačí nálev z kompostu nebo hnojivo z kvasnic či různé jíchy. Ale obecně přihnojování bylinky spíš nepotřebují.

Zdroje: extension.umn.edu, chalupari-zahradkari.cz