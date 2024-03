Chcete mít vaši úrodu co nejdříve? Ať už jste zaseli cokoliv, pokud trpělivost není vaší silnou stránkou, můžete uplatnit tento zahrádkářský trik. Podívejte se, jak udělat test klíčivosti, a jak můžete urychlit růst semínek.

Semínko je živý organismus ve vegetativním stavu. Když má všechny vhodné podmínky, začne klíčit a promění se v zeleninovou či květinovou rostlinu. Jenže to chce logicky čas a péči. Pokud se ale opravdu nemůžete dočkat, až vám na zahradě vyraší barevné květiny, nebo až budete moci sklidit zeleninu a vychutnat si ji na talíři, tento starý zahrádkářský trik může velice urychlit růst semen.

Youtube video, jak zasadit a jak se starat o květy lichořeřišnice, najdete na kanále LearnHow2:

Zdroj: Youtube

Jak udělat test klíčivosti

Test klíčivosti se vyplatí ve třech případech. Když máte semena, která jste získali z vlastní úrody, u neošetřených a u starších semen, které již máte delší dobu. Pokud tato semena máte k dispozici, určitě se vyplatí na nich test klíčivosti udělat. Vezměte osivo, které chcete vyzkoušet a vezměte z něj co nejvíce semen, ideálně 100. Poté si vezměte filtrační nebo savý papír a položte jej na dno misky. Navlhčete jej a položte na něj přesný počet semen. Poté překryjte sklem nebo mikrotenovou fólií, abyste zajistili semínkům stálou vlhkost a teplo. Při běžné teplotě zkoušejte klíčivost doma a výsledky byste se měli dozvědět v rozmezí 2 až 3 týdnů.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete otestovat kvalitu vašeho osiva, vyberte z něj co nejvíce semen, abyste měli co nejlepší testovací výsledky.

Jak urychlit růst semen

Semínka v sobě obsahují takzvané inhibitory klíčení, které slouží k tomu, aby nevyrostla hned po malé dešťové spršce a následně neuschla. Semena proto začnou klíčit až po dostatečném přijetí vláhy. Tudíž jejich růst můžete urychlit máčením semen. To je naprosto jednoduchý proces. Položte zdravá semena do misky a zalijte je studenou vodou tak, aby byla všechna pod vodou. Pro okysličení vodu párkrát denně promíchejte, a pokud budete semena máčet déle, měli byste jim alespoň 3krát denně vyměnit vodu. Každá rostlina však máčení snáší jinak a potřebuje jiný časový úsek, kdy může být máčeno. Proto si vždy napřed vyhledejte, jak dlouho můžete semena určité rostliny máčet před jejich zasetím. Mohou to být hodiny a u některých klidně i dny.

Zdroje: www.zahrada.cz, www.blizekprirode.cz