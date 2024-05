Ačkoliv máme rajčata patrně stále ještě doma za oknem nebo v pařeništi a na záhony je budeme vysazovat jako tradičně až v druhé polovině května, už nyní se můžeme zamýšlet nad sklizní. Může se stát, že budeme potřebovat jejich dozrávání urychlit, a tak je dobré již nyní alespoň tušit, jak na to.

Rajčata bývají na zahradě od května až do prvních mrazíků, které mohou někdy přijít nečekaně brzy, klidně i v říjnu, ačkoliv to zdaleka nebývá pravidlem. Stát se to ale může, a tak bychom měli být připraveni na plánovanou změnu teplot a dobře vědět, co udělat pro tu nejlepší úrodu voňavých a chutných rajčat.

Sledujte dlouhodobou předpověď

Základem pro dobré zahradničení je celoroční pečlivé sledování předpovědi počasí. Jen tak můžeme být připraveni na změny, které s největší pravděpodobností přijdou. Nejde jen o rajčata, ani další rostliny nesnášejí chladné noci, potřebují přikrýt nebo jinak zajistit.

Rostlinám rajčat, pocházejícím původně z teplého prostředí Peru velký chlad brzy uškodí a zelené plody potom nemají možnost dozrát. Zkušený zahrádkář ale má možnost leccos ovlivnit a zachránit.

Můžeme přírodě poradit?

Pojďme se podívat na několik triků, které pomohou úrodě rajčat rychleji dozrát. Základem je “vysvětlit” rostlině, kterým plodům se má nejvíce věnovat a investovat do nich veškerou energii.

Co to znamená? V případě, kdy už je zřejmé, že další květy by neměly šanci na úspěch a plody se z nich zkrátka nestihnou vyvinout, odstraníme špičku rostliny, čímž zamezíme jejímu dalšímu růstu. Bude tak mít více možností soustředit se na dozrávání již založených plodů.

close info Markus Spiske/Unsplash.com zoom_in Vyberte si sami, která rajčata mají rychle dozrát

Vyberte si sami

Kromě odštípnutí špičky bychom také měli prohlédnout již rostoucí plody a ponechat na rostlině jen ty, které mají naději včas dozrát. Nemusíme otrhat všechna zelená rajčátka, ale na druhou stranu nemá smysl zabývat se těmi nejmenšími.

Pud zachování druhu funguje

V přírodě je prvním pravidlem snaha o přežití – a to jak jedince samotného, tak i druhu jako celku. A tak ve chvíli, kdy rostlina začne cítit, že sama nemá šanci na delší existenci, začne se intenzivněji věnovat svým potomkům, tedy plodům, které musejí dozrát, aby vyprodukovala kvalitní semena další generace. Co to znamená?

Stačí postupně začít omezovat zálivku rajčat a chladnější a zároveň sušší podmínky donutí rostlinu investovat vše do rychlejšího dozrávání nasazených plodů. Ty budou podle odborníků v takovém případě ještě mnohem sladší a chutnější než obvykle.

Když už není čas...

Na výše zmíněné zákroky potřebuje rostlina přece jen nějaký čas, většinou minimálně dva, ale spíše tři týdny. Právě proto je nutné sledovat dlouhodobou předpověď počasí a zasáhnout včas. Pokud to nestihnete, nezbývá nic jiného, než sklidit zelenou úrodu a postarat se o dozrání rajčat v domácích podmínkách.

Pomůže jablko

Nejlepší bude umístit je do prostředí o teplotě kolem 23 °C a do jejich blízkosti položit několik jablek. Máte-li rajčat jen pár, pak je můžete spolu s jablkem zakrýt průhledným víkem pro zvýšení účinnosti etylenu, který se uvolňuje z jablka a podporuje zrání rajčat.

Možná je to pracné, určitě taková péče vyžaduje jisté znalosti a dobrý odhad. Zralá rajčata, na která bychom ale bez těchto opatření nejspíše museli zapomenout, se ale budou určitě hodit.

