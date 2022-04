Jak ušetřit na zahradě: Připravte si hnojiva z vlastních zdrojů a bez chemie

Ušetřete pár korun a naučte se používat organická hnojiva. Není to nic těžkého, přesto to spousta zahrádkářů nedělá. Jak ušetřit na přihnojování, a přesto mít skvělá hnojiva pro vaší zeleň?

Zdroje: www.coopclub.cz, www.ceskestavby.cz

Ušetřete zahradu chemie

Pokud zahradničíte na vsi, pak máte k organickému hnojivu patrně o něco blíž než zahrádkáři na periferii města. Na přírodní hnojiva nedají mnozí dopustit a není se co divit. Jejich hlavní výhodou překvapivě není fakt, že bývají zadarmo, ale skutečný efekt na pěstování. Především máte-li půdu chudší, pak každé pohnojení poznáte a zeleň vidíte růst téměř před očima. Čím a jak hnojit, abychom ušetřili, a přece dopřáli zahradě to nejlepší možné?

Slepičince prospějí každému kvítí. Zdroj: Seven land / Shutterstock.com

Hnojiva můžete mít často levně či zadarmo

Dostupná přírodní hnojiva jsou rostlinného nebo zvířecího původu. Mezi rostlinné zelené hnojivo patří dobře známé rostliny, které vysejeme, necháme vyrůst i kvést a následně posekáme a zapracujeme do půdy. Typicky se tyto práce provádějí na podzim a mezi oblíbené rostliny patří například bob, brutnák, řepka, hořčice či svazenka.

Organická hnojiva zvířecího původu jsou exkrementy, které lze použít k vylepšení půdy. Jistě dobře víte, že ne všechna zvířata jsou producenty takového hodnotného hnojiva. Jde především o hospodářská zvířata, jejichž trus lze ke hnojení použít a mezi ta rozhodně patří drůbež, králíci, ovce či kozy, krávy a rozhodně také koně.

Ušetřete za dusíkatá hnojiva!

Drůbeží trus je velmi kvalitní a obsahuje velké množství dusíkatých složek, které jsou rostlinám jen ku prospěchu. Slepičince ale není možné použít rovnou. Do plastové nádoby uložte vrstvu trusu, kterou stáhnete lopatou z okolí kurníku nebo výběhu slepic. Použití je možné minimálně dvojí.

Suchý trus se nechá měsíc až dva vysušit. Následně se trus podrtí a zapracuje do půdy.

Druhým velmi účinným způsobem je použití slepičinců na takzvaný zákvas. Nádobu můžete naplnit trusem až do čtvrtiny a zalít vodou. Nechejte kvasit alespoň dva týdny, někdo nechává měsíc. Před použitím ještě zřeďte vodou v poměru 1:10. Pamatujte, že je vhodné zákvas umístit někam mimo dosah a manipulace s tímto ceněným hnojivem je jen pro otrlé.

Prokypřenou půdu můžete přihnojit trusem, nikdy však ne čerstvým. Zdroj: Shutterstock.com

S králíky či kozami ušetříte na granulovaném hnojivu

Jedním z nejpříjemnějších a nejideálnějších hnojiv, co se týče použití a distribuce, je trus králičí, kozí či ovčí. Toto přírodně granulované hnojivo je okamžitě k použití, a dokonce není nutné zapracovávat jej do země. Samozřejmě nemá tak skvělé složení jako trus drůbeží, nicméně co se týče použitelnosti, jde o bezkonkurenčně nejpraktičtější typ hnojiva.

Kravský či koňský trus obohacuje půdu po léta

Kravský hnůj je považován za standardní hnojivo a používá se uleželý. Vhodné je smísení se zeminou v poměru 1:1. Pokud je uleželý, je možné jeho použití přímo do záhonů, nicméně hnojení kravským hnojem se nejčastěji používá při přípravě záhonů před sadbou či na konci sezony.

Také koňský hnůj je samozřejmě považovaným hnojivem, které je ale nutné zapracovat do půdy, a to především na konci sezóny. Do půdy se nezapracovává čerstvý trus, ale materiál, který je zkvašený, kompostovaný či fermentovaný.

Organická přírodní hnojiva by byla škoda nevyužít. Zdroj: alicja neumiler/Shutterstock.com