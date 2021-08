Neznámé, ale skvělé způsoby uskladnění česneku: v soli, pilinách, cibuli a mouce

Sklizeň letošní úrody česneku již klepe na dveře. Proto je dobré přemýšlet nad jeho uskladněním. Ať už jste si svůj pravý český česnek vypěstovali sami nebo si ho koupíte na farmářských trzích. Jak česnek uskladnit, aby vydržel co nejdéle?

Česnek má v naší kuchyni nezastupitelné místo. Proto si ho mnoho z nás rádo vypěstuje doma na zahrádce. Toto je však pouze první krok. Druhý je správné uskladnění. Jen tak vaše úroda nepřijde nazmar. Česnek se nevysuší, nevyklíčí a nezplesniví.

Jak česnek očistit

Po sklizni je nutné, aby se česnek dostal ze záhonu co nejrychleji do suchého a větraného prostoru. Rozhodně ho nenechávejte ležet na hlíně. Za slunných dní dochází už po jedné hodině k úžehu rostliny, čímž by se znehodnotila. Palice česneku také o sebe navzájem nebo o dlaň neoklepávejte. Mohly by se poškodit. Do ran by se tak lépe dostaly plísně a hniloby. Abyste zabránili dalšímu klíčení plodiny, kořeny česneku spalte ohněm. Také je můžete zkrátit nožem.

Po sklizni je nutné, aby se česnek dostal ze záhonu co nejrychleji do suchého a větraného prostoru. Zdroj: Tatiana_Pink/Shutterstock.com

Jak česnek skladovat

Naše babičky spletly česnek do věnců nebo je svázaly do otýpek. Ty pak zavěsily do prostoru, kde bylo sucho a proudil zde vzduch. Dnes má ale málokdo k dispozici větranou půdu nebo stodolu. Proto sklizený nebo koupený česnek zkuste skladovat jinak.

Česnek v soli

Sůl dokáže česnek ochránit před vlhkostí, a tedy před plísněmi, hnilobou a různými bakteriemi. Stonky česneku zkraťte až k palicím. Vezměte si široké vědro, sklenici nebo jinou nádobu a dno pokryjte silnou vrstvou soli. Na tu pak navrstvěte neoloupané hlavy česneku. Kompletně je zasypte solí a nádobu uzavřete. Důležité je, aby měl česnek kolem sebe alespoň 2-3 cm vrstvu.

Česnek v mouce

Podobně funguje i mouka. Na dno kbelíku nasypejte mouku. Česnek v ní poválejte. Měl by být obalený, jako byste si připravovali trojobal. Poté ho rozmístěte a zasypejte moukou. Opět uzavřete víkem. Česnek si udrží svou svěžest až do léta.

Česnek v pilinách

Také piliny dokáží absorbovat vlhkost a chránit tak česnek před zkažením. Důležité však je, aby jste si byli stoprocentně jistí, že jsou hlavy česneku před uložením řádně suché. Česnek uložte na vrstvu pilin a pořádně ho zasypte. Nádobu uzavřete.

Česnek v cibulových slupkách

Pokud se vám urodila cibule, využijte její slupky, aby ochránily svého kolegu až do další sezóny. Pořiďte si sáčky z nesyntetické tkaniny. Do nich nasypejte suché cibulové slupky a vložte česnek. Jemně protřepejte, aby slupky palice obalily. Sáček zavěste na trám nebo háček.

Pokud se vám urodila cibule, využijte její slupky, aby ochránily svého kolegu až do další sezóny. Zdroj: cam3957/Shutterstock.com

Kam nádobu s česnekem uložit?

Obecně platí, že nádoba by měla být v suché a od vlhka izolované místnosti. Pokud máte sklep, uložte ji tam. Chlad dělá česneku dobře.