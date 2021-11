Jak nejlépe uskladnit cibuli, aby během zimy nehnila

Všichni milovníci vaření a dobrého jídla vědí, že cibule je chuťový základ. Je součástí obrovského množství pokrmů a ze všech druhů zeleniny je zřejmě nejpoužívanější. Od polévek, přes guláš a omáčky až po obyčejná míchaná vejce. A to je důvod, proč ji pěstuje na zahrádce většina lidí. Je dobré mít zásobu na zimu a cibuli stále při ruce. Je však také důležité uskladnit cibuli tak, aby vydržela co nejdéle. Ptáte se jak?

Také máte v oblibě štiplavou výraznou chuť české cibule? Ta z dovozu se s ní vůbec nedá srovnat. V kuchyni se navíc bez dobré cibule neobejdete. Většině jídel totiž dodá ten správný říz a celou řadu zdraví prospěšných látek.

V případě, že se vám urodilo velké množství cibule, anebo se vám podařilo sehnat krásnou českou cibuli na farmářských trzích, určitě teď přemýšlíte nad tím, jak ji co nejlépe uskladnit. Je dobré tento krok nepodcenit, protože plíseň a hniloba číhají všude a nebezpečně rychle se šíří. Snadno byste mohli o svůj uskladněný zeleninový poklad přijít.

Každá cibule je skvělá a výjimečná

Cibule je velmi bohatá nejen na vitamíny, ale zároveň je plná důležitých látek. Je to prostě bezvadný přírodní lék i výborné dochucovadlo. Obsahuje velké množství vody, vitamíny C, D, E, B6, B12, karoten, thiamin, riboflavin a niacin. Zároveň je také zdrojem železa, zinku, síry, fosforu hořčíku, draslíku, vápníku, sodíku, mědi, jódu a manganu.

Nať sklizené cibule neodřezávejte ani neukrucujte. Počkejte, až sama úplně seschne. Zdroj: profimedia.cz

Cibulí je mnoho druhů a liší se zejména podle barvy. Nejčastěji se setkáváme se žlutou, která se vyznačuje ostrou a štiplavou chutí. Ovšem velmi oblíbená je i červená cibule, jež má sladší chuť a je vhodná především do studené kuchyně. Není tak aromatická a štiplavá jako cibule žlutá a nádherně svou barvou odekoruje mnoho pokrmů. Mezi další druhy cibule patří bílá a růžová a jejich chuť je velice jemná a spíše lehce nasládlá. Malé bílé cibulky se často nakládají a používají se jako zpestření k některým pokrmům. Samostatnými druhy jsou jarní cibulka a cibule šalotka. Takže je z čeho vybírat a můžete díky tomu při vaření krásně obměňovat chuti. Jděte do toho a buďte kreativní!

Sklizeno či nakoupeno už určitě máte

Protože jste jistě sklízeli už na konci léta, udělali jste určitě vše tak, jak se má. Cibuli jste vytrhali, když nať začala uvadat a žloutnout a slupka měla zlatohnědou barvu. Cibule dá vždy najevo, že už je její čas a je zralá. Nebo patříte mezi ty, kteří nemají zahrádku a koupili si cibuli na uskladnění na farmářských trzích? V obou případech budete postupovat při uložení na zimu stejným způsobem. Hlavně dbejte na to, aby cibule nebyla plesnivá, příliš měkká a nejevila známky kazivosti. Každý kousek by měl mít zdravou a nepoškozenou slupku. Špatné a poškozené kusy vyřaďte, nevyplatilo by se vám to při skladování. Nakazily by zdravé plody.

Cibule s natí má výhody

Nať sklizené cibule neodřezávejte ani neukrucujte. Počkejte, až sama úplně seschne. Jestliže jste to udělali nebo jste si na nákupu pořídili cibuli bez natě, nevadí. Uskladnit můžete i tuto cibuli. Důležitým krokem je nechat každý kousek pečlivě oschnout. Pokud má cibule nať, připravte si dostatečně dlouhý a pevný provázek a čtyři větší cibule k sobě svažte přibližně 2 cm od začátku natě. Udělejte na konci pořádný uzel a svazek zavěste na suché a vzdušné místo. Cibuli bez natě můžete rozložit do prodyšných dřevěných lísek či plastových zeleninových přepravek. Dbejte na to, aby byly rovnoměrně rozložené a neležely ve zbytečně vysoké vrstvě na sobě. Pak už jen stačí cibuli nechat vysušit v dobře větrané místnosti.

Důležitým krokem je nechat cibuli pečlivě oschnout. Zdroj: profimedia.cz

Najděte pro cibuli bezpečné místo, vyplatí se vám to

Teprve potom přeneste cibule na chladné a tmavé místo, kde je sucho. Ideálně do spíže. Můžete ji také nasypat do síťky a zavěsit do prostoru. Zapamatujte si, že nízké teploty snáší uskladněná cibule mnohem lépe než ty vysoké. Vůbec jí nevadí teplota pohybující se okolo 1 až 2 °C. Pozor ale, aby neomrzla.

Rada na závěr

Vyvarujte se blízkosti brambor! Zdánlivě nedůležitá drobnost, která však nemilosrdně urychlí zkázu cibule.

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.zahradkarem.cz, www.hobby.instory.cz