Jak uskladnit jablka, aby vydržela až do jara. Důležitá je především odrůda

Sklizeň jablek je na samém vrcholu. Chcete mít přes celou zimu zásobu vlastního ovoce? Postarejte se o něj co nejkvalitněji. Zimní odrůdy vám totiž mohou vydržet šťavnaté a plné vitaminů až do jara. Jen musíte vědět, jak jablka správně uskladnit.

Při správném výběru a skladování jsou jablka nejen dobrá, ale také zdravá pro náš organismus. Mají poměrně málo kalorií, a naopak obsahují mnoho cenných výživných látek a vitaminů. Obsahují více než 30 různých minerálních látek a stopových prvků jako například vápník, železo, kyselinu listovou, vitamíny A, B, C, E, draslík a pektin. Nejbohatším zdrojem těchto látek je slupka, proto bychom měli jíst jablka pokud možno neloupaná.

Které odrůdy jsou na uskladnění nejlepší

Nejen správné podmínky na uskladnění jablek jsou důležité, velkou roli hraje i výběr správné odrůdy. Jsou to především ty, které dozrávají během října. Mezi ně se řadí například Fuji, Granny Smith, Goldstar, Luna, Pinů, Shalimar, Zvonková či Sirius. Samozřejmě můžete skladovat i dříve dozrávající odrůdy, ale ty nevydrží čerstvé tak dlouho jako ty pozdnější.

Nejen správné podmínky na uskladnění jablek jsou důležité, velkou roli hraje i výběr správné odrůdy. Zdroj: profimedia.cz

Jak a kdy sklízet

Možná se budete divit, ale i čas sklizně hraje svou roli. Nejlépe je trhat jablka ráno nebo večer, kdy nejsou rozehřátá od sluníčka. Vyhnout byste se naopak měli sbírání jablek za deště. Spadané a poškozené ovoce je nejlépe ihned zpracovat, ke skladování se nehodí. Aby vám plody dlouho vydržely, trhejte je i se stopkou a odlamujte je směrem nahoru. Nedělejte jednu ze základních chyb, kterou je trhání jablek ukroucením, kvůli kterému se mohou jablka začít dříve kazit.

Jablka přeberte a vytřiďte

Jablka selektujte do bedniček podle odrůd a velikostí plodu. Jednotlivé odrůdy totiž mají odlišnou trvanlivost i čas zrání. Velká jablka zase dozrávají dříve než ta malá a drobná. Dozrálé ovoce vylučuje etylén, který urychluje zrání ovoce, a právě proto je důležité jablka pečlivě roztřídit. K uskladnění vybírejte nejen očima, ale také čichem. Kvalitní zdravá jablka totiž voní, nejsou potlučená, mají pevnou slupku beze skvrn a měkkých míst. A jak uř bylo řečeno, plody by měly být i se stopkou, je to lepší pro jejich trvanlivost.

Ovoce ukládejte do bedýnek s otvory na větrání a dejte pozor na to, aby se mezi sebou jablka vzájemně nedotýkala. Zdroj: profimedia.cz

Prostory pro skladování dokonale vyčistěte

Bedničky, do nichž budete jablka ukládat, precizně omyjte a osušte. V případě, že je budete ukládat na otevřené police, důkladně je vyčistěte a klidně je i vydezinfikujte, abyste zabránili šíření možných bakterií a plísní. V prostorách, kde se pravidelně skladuje ovoce či zelenina, se snadno nemoci na dlouho zabydlí nejen ve stěnách, ale i v podlaze. Kdo z vás chce být důsledný, může sklep vydezinfikovat vápnem. K čištění úložných obalů a poliček je vhodná horká voda. Přípravky s obsahem chlóru jsou sice účinné, ale zanechávají nepříjemný pach, který nepříznivě ovlivňuje vůni jablek.

Plody by měly být i se stopkou, je to lepší pro jejich trvanlivost. Zdroj: profimedia.cz

Podmínky uskladnění

Místnost, kde budete jablka uskladňovat, by neměla mít teplotu nižší než 1 ° C. Ideálním prostředím je prostor bez zbytečného světla a s přístupem čerstvého vzduchu. Nejlépe tyto podmínky splňují sklepy nebo nevytápěné komory či garáže. Důležitá je i vlhkost vzduchu, protože suchý vzduch jablíčkům nesvědčí. Vlhkost můžete zvýšit tak, že do místnosti umístíte nádoby s vodou. Aby se mezi sebou jablka vzájemně nedotýkala, můžete každý kus od sebe oddělit papírem nebo i slámou. Vždy je ukládejte stopkou směrem nahoru a nejlépe v jedné vrstvě, aby měly co největší přísun vzduchu.

