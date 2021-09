Jak uskladnit jablka v bytě na co nejmenším prostoru? Jde to i bez sklepa!

Září je měsícem, kdy probíhá sklizeň jablek v plném proudu. Jak je ale uskladnit, pokud bydlíte v bytě a nemáte sklep? Poradíme vám několik triků, jak docílit toho, aby vám jablíčka vydržela zdravá a svěží co nejdelší dobu i v paneláku.

Není nad to než mít přes zimu zásobu vlastního ovoce. Co ale dělat, když nemáte sklep, a tak nemůžete jablka uskladnit na temném a chladném místě? Nebojte, i vy si můžete ovoce přes zimu uložit a my vám poradíme kde a jak.

Sklizeň jablek je v plném proudu a je tedy nevyšší čas si zásobu na zimu pořídit teď. Možná vás to překvapí, ale i čas sklizně je důležitý. Jablka trhejte brzy ráno nebo večer, ideálně v době, kdy nebudou rozpálená od sluníčka. Také je nesbírejte za deště a trhejte je ze stromů. Ta spadlá samozřejmě nevyhazujte, ale je vhodné je zpracovat hned.

Jablíčko, které si chcete utrhnout, si nejdříve prohlédněte, aby bylo pěkné, bez kazů, skvrn a červíků, a dále očichejte. Že je kvalitní, totiž poznáte tak, že voní. Také je fajn, když má stopku.

Jablka jsou prospěšná pro náš organismus

Kvalitní jablko je velmi zdravé a potřebné pro náš organismus. Skvělou zprávou je, že má málo kalorií, tudíž se jeho konzumace nemusíte bát. Zato obsahuje hodně výživných látek a vitamínů. Jde o více než třicet minerálů a stopových prvků. Konkrétně mluvíme například o železu, vápníku, kyselině listové, vitamínech A, B, C, E, draslíku a pektinu. Nejvíce cenných látek obsahuje slupka, proto je chyba jablka loupat.

Shnilá jablka nikdy nenecháváme ležet pod stromy. Zdroj: OlgaPonomarenko / Shutterstock.com

Ideálně jablka naskládejte do bedýnek či přepravek v jedné vrstvě. Bedýnka musí mít otvory po stranách i na dně, aby ovoce mohlo dýchat. Také myslete na to, že jablka potřebují prostor, není tedy žádoucí, aby se na sebe mačkala, jinak by je totiž napadla hniloba. Dále nemíchejte různé druhy a klidně je podložte slámou, máte tak jistotu, že jsou jako v peřince. Neomývejte je, ani neleštěte, setřeli byste vrstvu, která plod chrání.

Správné skladování jablek v bytě

Když toto dodržíte, můžete si na jablkách pochutnávat klidně ještě po novém roce. Samozřejmě, že skvělým místem je temný a chladný sklep, kde se teplota pohybuje do 4 °C. Pokud však bydlíte v bytě, kde sklep nemáte, využijte společnou chodbu nebo garáž, kde bývá přece jen nejchladněji. Vlhkost místa by se měla pohybovat mezi 80-90 %. Pokud je místo skladování suché, dejte k jablkům na zem nádobu s vodou, která vzduch zvlhčí. Jen nezapomeňte vodu pravidelně doplňovat.

Jablka uskladněná v bedničce na slámě Zdroj: Shutterstock.com / Brilliance stock

Pokud máte zasklenou lodžii, využijte i tu. Tam se teploty v zimě pohybují lehce nad nulou, což je ideální, pokud jablka uložíte do polystyrenové krabici, která je chrání před mrazem.

Jablka dále rády chytají cizí pachy, tudíž je neskladujte blízko brambor, cibule ani česneku.

