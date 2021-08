Jak uspíšit zrání rajčat a zařídit ještě chutnější a sladší plody?

Letošní jaro a léto je trochu specifické. Vnímají to především zahrádkáři, kteří oddalovali výsadbu sazeniček z důvodu chladu a dešťů. Proto některé rostliny dozrávají až nyní, na konci prázdnin. Mezi ně patří i rajčata. Jak uspíšit jejich zrání a pomoci jim ke sladké chuti?

Obecně platí, že se rajčata sklízejí cca 8-10 týdnů po výsadbě. Letos ale rostliny toto pravidlo ignorují. Bujně rostou, ale plody nedozrávají. S největší pravděpodobností za to může deštivé počasí, které způsobilo intenzivnější uvolňování dusíku z půdy. Největší problém s nedozráváním plodů hlásí pěstitelé, kteří chtěli svým rostlinám na jaře dopřát dlouhodobě se uvolňující hnojivo. To se rozkládalo ještě v době, kdy rajčata potřebovala jiné prvky jako draslík, fosfor, hořčík, vápník a další stopové prvky.

Jak uspíšit zrání rajčat

Přebytek dusíku v půdě neškodí pouze rostlinám, ale také podzemním vodám. Proto, aby byla zemina zdravá a připravená na další pěstební rok, musí se z ní co nejrychleji dusík vyjmout. K tomu poslouží postranní stonky rajčat. Až do prvního květenství je tedy nevyštipujte. Dalším krokem je dodání draslíku v podobě síranu draselného. Ten zaručí, že rostliny budou schopné hospodařit s vyráběnými cukry a ukládat je tam, kde je potřeba. Tento krok by měl zpomalit růst. Plody tak začnou konečně dozrávat a červenat se.

Jak podpořit sladkou chuť rajčat

Jsou spodní listy rostliny zelenožluté a plody nejsou sladké? S největší pravděpodobností chybí rajčatům nejen draslík, ale také hořčík. Proto jim dopřejte postřik v podobě síranu draselného a hořečnatého.

Svinování rajčat

Náhlé oteplení a nedostatek draslíku mohlo způsobit svinování vrchních listů rajčat. Mají-li rostliny nízký obsah tohoto prvku, nedokáží organizovat rozdělení vody. Horní listy tak raději svinou, aby se z nich tekutina nevypařovala. To ale znamená, že také omezují růst kořenů a příjem živin. Rostliny sice rostou, plody však nedozrávají. Jakmile rajčatům dodáte draslík a budete je pravidelně zalévat, listy by se měly opět otevřít.

Jak urychlit zrání rajčat

Pokud se bojíte, že rajčata do prvních chladných večerů nedozrají, můžete sklidit zelené plody a dopěstovat je uměle. Trhejte je v celých vijanech nebo alespoň se stopkou. Poté je vložte do krabice společně s jedním zralým jablkem. To uvolňuje etylén, který napomáhá dozrávání plodů. Krabici zakryjte papírem a dejte ji na teplé místo. Rajčata budou postupně dozrávat.

