Skvostná podzimní kytice: Návod profesionální floristky krok za krokem

Květina působí v interiéru jako šperk. Dodá mu barvy, vůni i kontakt s přírodou… Vytvořte si i vy kytici, která bude evokovat jedno z nejromantičtějších ročních období.

Podzim je měsíc básníků. Příroda se halí do barev. Přicházejí první mlhy a plískanice. Většina z nás celou tu nádheru pozoruje z oken. Ale přesto je příjemné mít i doma kus podzimu.

Jednou z možností je podzimní kytice. Nedá vám tolik práce a zužitkujete do ní vše, co najdete na zahradě, popřípadě na procházce přírodou. Pugét podzimní květeny ozdobí váš stůl a zároveň poslouží jako stylová sezónní dekorace. Zatímco jaro je pastelové, léto plné zralých plodů a sytých barev, podzim je zádumčivý a kreslí barvy do oranžova, do žluta, do vínova či hnědých tónů. Nechte se jimi unést a staňte se na jedno odpoledne floristou!

Jak na to, se podívejte v tomto videu:

Zvolte si barevnou kompozici

Uvázat podzimní kytici není zase tak těžké. Důležité je, abyste měli zhruba nějakou představu, jak bude vypadat. Bude v jednom tónu? Nebo „strakatá“? Nejlepší je, když si zvolíte jeden výrazný motiv (květinu se zajímavou a výraznou strukturou), kterou pak doplníte dalšími, jemnějšími typy rostlin. Například květ hortenzie můžete nádherně kombinovat s ostrožkou nebo staticí. Už máte svou kytici vymyšlenou? Pak se pusťte do práce.

Výraznější strukturu květin střídejte s tou jemnější. Zdroj: Profimedia

Rozmyslete si tvar pugétu

Nejdříve všechny květiny rozložte na stůl a jednu po druhé očistěte. Odstraňte listy tak, aby stonky zůstaly holé. Pak si vyberte ústřední květiny. Nejlepší jsou ty s výraznějším květem nebo naopak rozvětvené, do kterých pak můžete „zaklesnout“ další květiny. Při vázání je důležité vědět, jaký tvar vaše kytice by měla mít. Bude oválná, kulatá nebo naopak vysoká? Podle toho zvolte výšku „úvazku“ (tedy místa, kde se květina drží a je nejužší). Vybrané druhy květin křížem přikládejte k těm hlavním a vždy „kolem dokola“, aby všechny strany byly vyrovnané.

Před vázání všem květinám otrehejte ze stonků listy. Zdroj: Profimedia

Dodejte květině zeleň

Podle floristů pugét nevypadá dobře, pokud jsou v něm pouze květiny. Opravdovou šťávu mu dodá zeleň. Oblíbený je třeba eukalyptus, který se přidává po jednom nebo více kusech. Svou parádu udělá i bodlák, který dodá kytici luční vzhled. A nejen to! U pugétů, které mají měkčí základ (křehčí stonky) může bodlák působit jako opora a zpevnit jejich tvar. Jakmile máte připravenou „kostru“ kytice, můžete do středu vkládat ještě další rostliny.

Pozor: Výrazné rostliny nedávejte nikdy naproti sobě, ale spíše zasaďte náhodně do kytice, aby nepůsobily rušivě.

Kytici nádherně dozdobí eukalyptus. Zdroj: Profimedia

Přírodní listy místo obalu

Máte uvázáno? Udělejte poslední kontrolu. Prohlédněte si pugét ze všech stran a zjistěte, jestli nikde není nějaká „díra“ nebo volné místo. Hodně vám v tom pomůže zrcadlo, která okamžitě dá zpětnou vazbu. Květinu místo klasického obalu můžete zabalit do velkých listů, které fungují jako manžeta. Pokud jste se vzhledem pugétu spokojení, stačí ho svázat provázkem. Stonky zkraťte podle typu vázy. Když je necháte delší, můžete je pak každý druhý nebo třetí den o centimetr zkrátit. Zvýšíte tím životnost kytice.

Zdroj: www.fleurop.cz, idnes.cz