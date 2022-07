Mnoho lidí dělá chyby při uvazování rajčat k tyči a přichází tak o část úrody

Rajčata se už nalévají a červenají. Větvičky se pod jejich vahou už dávno začaly ohýbat a nyní se ukáže, zdali jste je dobře vyvázali k opoře. Víte, jak na to? Vyvázaná rajčata zkontrolujte. Pokud jste je vyvázali špatně, rostlinám to jen ubližuje a může se to odrazit i na sklizni rajčat. V čem je háček?

Rajčata už by měla být vyvázaná

Rostliny rajčat krásně sílí a na větvičkách už se začínají červenat první zralé plody. Rajčata už by měla být správně vyvázaná a ošetřená. Víte, jak rajčatům odlehčit, dobře je vyvázat a zajistit jim dostatečnou oporu?

Rajčata je nutné vyvázat k opoře. V tomto směru jsou pěstitelé často velmi inovativní. Zdroj: Shutterstock.com

Vyvažte rajčata k opoře

Když se rajčatům daří, povyrostou, zesílí a pod úrodou se začnou prohýbat, polehávat až lámat. Rajčata potřebují oporu a stačí obyčejná dřevěná nebo kovová tyč, ke kterým je rajče nutné přivázat. Také jistě dobře znáte spirálové tyče, do kterých rostlina prorůstá s občasnou pomocí pěstitele.

Nyní, když už je rostlina velmi vysoká a má i množství plodů, je nutné, aby byla už vyvázaná k opoře nebo jinak zachycena. Ideálně by měla být opora umístěna ze severní strany, a to nejen kvůli větru, ale také pro maximální oslunění rostliny.

Rajčata lze rozhodně také vyvazovat k větším a komplikovanějším konstrukcím, kde jsou latě horizontální a rajče lze přivázat v určité výšce vždy až k opoře doroste.

Větší konstrukce nejsou obvyklé, ale jsou funkční. Zdroj: photo one / Shutterstock.com

Na provázku i smyčce rajčatům záleží

Provázek, kterým rostlinu vážete k opoře by měl být dostatečně široký, alby se nezařezával. Zahrádkáři používají často režný provázek nebo provázek řeznický, určený k vázání tlačenky apod. Pěstitelé jsou však také vynalézaví a používají například staré punčochy, které jsou jemné, pružné a rozhodně se nezaříznou.

Vyvázaní samotné musí být volné, aby rostlinu provázek neškrtil a mohla pohodlně i přes úvazek růst. Musí být ale také pevný, aby plnil svoji prvotní funkci. Proto můžete provázek jednou volněji omotat okolo rostliny do volné smyčky, konce provázku překřižte a přivažte k tyčce. Kolik úvazků rostlina potřebuje, je docela dobře patrné, obvykle se vyvazuje každých zhruba 20 cm.

Při každé kontrole, kdy ještě uvazujete těžknoucí rostliny rajčat, zaštipujte lístky vyrůstající z paždí větviček a odstraňte také větvičky nebo jen listy, které se dotýkají půdy. Čím méně se bude rostlinka dotýkat země, tím méně bude hrozit její plesnivění, případně jiné choroby.