Možná jste také stále ještě vyznavači tradičních českých zahrad, kde hrají prim jabloně, hrušně nebo švestky. Ty samozřejmě budou převažovat i nadále, přesto se stále častěji objevují třeba i subtropické fíkovníky. Jak se o ně postarat před zimou?

Péče o fíkovníky je pro většinu z nás stále ještě velkou neznámou, ale vypěstovat si vlastní exotické plody na své zahradě může být lákavé. A protože se má člověk celý život učit něčemu novému, můžeme se klidně pustit i do pěstování fíkovníku. Není to tak velký rozdíl třeba v porovnání s běžnou jabloní.

Co potřebuje fíkovník?

Než si na zahradu pořídíme fíkovník, měli bychom o něm vědět alespoň základní informace. Jde o rostlinu, která uvítá půdu bez výrazné kyselosti a raději lehčí než jílovitou. Podmínky pro první chvíle na zahradě (vysazujeme jej zjara nebo v září) mu můžeme zpříjemnit trochou zahradnického substrátu, který přimícháme do zeminy v jeho okolí.

Sluníčko je podmínkou

Pokud jej chceme pěstovat venku, je třeba zvolit slunný pozemek a upřímně – v nížinách se mu bude dařit mnohem lépe než ve vyšších polohách. Přece jen jde o subtropickou rostlinu. Ze svého domovského pásma si fíkovníky přinesly také nároky na vláhu, kterou vyžaduje tak zvaně “s rozumem”. Je zvyklý na sušší klima, proto mu stačí zálivka pár měsíců po výsadbě a později se o sebe postará většinou sám.

Subtropická návštěva

Jak bylo uvedeno, pochází fíkovník ze subtropických oblastí, a tak se o něj musíme v zimě náležitě postarat. Zdejší mrazy sice zvládne přečkat, ale bez naší pomoci by se neobešel. Obecně je možné konstatovat, že kolem -15 °C mají problém i silnější větve a pod dvacet stupňů mrazu jde už o problém pro celou rostlinu. Jak tedy fíkovník chránit před třeskutými mrazy?

close info Shutterstock.com zoom_in Bujně olistěný fíkovník na zahradě není nic nemožného

Na zimu přikrýváme

U mladých rostlin a keříků bude stačit, když jejich větve trochu ohneme směrem k zemi, samozřejmě ohleduplně, a následně je obložíme dostatečnou vrstvou slámy. Pro zvýšení ochranného i estetického efektu můžeme navrch naskládat ještě chvojí. Získáme tak vlastně i zimní výzdobu zahrady. To je ale samozřejmě možné jen u menších keřů. Větší keře a fíkovníky, které již dorostly do podoby stromu, musíme ošetřit trochu pečlivěji a také pracněji, ale výsledek bude stát za to.

S většími je problém

Velké fíkovníky se silnými větvemi právě těchto tvrdých a neohebných částí před zimou zbavíme a vyřežeme nebo vystříháme také ty tenké větvičky, u kterých je riziko, že by zimu nepřečkaly. Všechny ostatní větve pak provazem svážeme do co nejkompaktnějšího tvaru, který bude možné obalit izolačním materiálem. Co k tomu můžeme zvolit? Výborně se budou hodit staré hadry, ale třeba i netkaná textilie.

Zabalte ho do bublinek

Výborným izolantem, který fíkovník ochrání i proti silnějšímu mrazu, je bublinková fólie. V dnešní době není problém ji sehnat jak ve specializovaných zahradnických prodejnách, tak i v kutilských obchodech. I když budeme muset pár korun investovat, za úrodu, kterou takto ošetřený a opečovaný fíkovník nasadí již brzy na jaře příštího roku to ale určitě stojí. Ovoce, které v našich končinách stále ještě není tak docela běžné, vám budou závidět sousedé ze široka daleka.

