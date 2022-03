Vyberte si ty nejlepší druhy okurek: Zbytečné chyby by vás připravily o úrodu

Těšíte se na letní úrodu okurek? Nastal ten pravý čas na přípravu jejich pěstování. Pomůžeme vám vybrat ty nejlepší druhy.

Pro bohatou a kvalitní úrodu okurek nakládaček nesmíte podcenit žádný krok, počínaje výběrem toho nejvhodnějšího druhu, přes vysévání, až po přípravu záhonu. Češi patří mezi největší pěstitele okurek na vlastních zahrádkách, někteří už vychytali ty správné odrůdy, které nejsou hořké a dorůstají ideálních velikostí pro nakládání a jsou odolné proti chorobám. Poradíme vám, jakou moderní odrůdu okurek vybrat pro vaši zahrádku.

Regina F1 - hruboostná nakládačka s kvalitními plody, odolná proti plísni

Viola F1 - vhodná i do chladnějších oblastí, dobře odolává náhlým poklesům teploty během sklizňového období.

Jitka F1 a Lada F1 - hruboostné nehořké odrůdy

Karlos F1 – raná a výnosná partenokarpická okurka nakládačka, hladká, geneticky nehořká, odolná proti kladosporiu a padlí, tolerantní k virózám. Náročná na teplo, vysévejte až teplota půdy dosáhne 14 – 15 oC.

Chantal F1 - netradiční hustá, ale jemná bradavičnatost. Poloraná odrůda, překvapí vysokou tolerancí k plísni okurkové. Plody zůstávají pevné a křehké i po sterilaci.

Dafne F1 - partenokarpická okurka s hrubou bradavičnatostí. Velmi výnosná odrůda určená pro intenzivní způsob pěstování. Vhodná pro polní pěstování i do fóliovníků na jarní i podzimní přirychlování.

Fatima F1, Bohdana F1a, Milena F1 - jemnoostné okurky.

Karolína F1 - vysoká výnosnost, odolné proti plísním.

Pěstujete okurky v uzavřeném skleníku?

Pak je pro vás vhodná takzvaná partenokarpická odrůda, která má pouze samičí květy, takže nepotřebuje opylovače. Jsou vhodné i pro ty, kteří chtějí sazeničky vysázet ven, a to už v dubnu pod netkanou textilii.

Sazeničky si předpěstujte doma, ideálně na okenním parapetu. Zdroj: Profimedia

Na záhonek

Vybrali jste tu pravou odrůdu pro vás? Přichází další důležitý krok a tím je výsev. Semínka potřebují teplou půdu, aby vyklíčila, ideální je stabilní teplota 15°C. V chladných jarních měsících je proto jistější předpěstovat sazeničky doma v pokojové teplotě. Pokud jste se okurky rozhodli vysévat přímo do záhonu, vyčkejte až po posledních mrazících. A pozor, záhon by měl být už na podzim dostatečně prohnojen chlévskou mrvou. Brázdy pro výsev by měly být asi 5 cm hluboké, vzdálenost mezi jednotlivými brázdami pak metr a půl. Jen tak se vzrostlé rostliny nesmotají dohromady.

Vhodné předplodiny

Okurky potřebuji velký obsah živin v půdě, proto dbejte na to, kam je vyséváte, nebo spíše jaká plodina jim na záhoně předcházela. Vhodné předplodiny jsou například fazole, cibule, červená řepa, rajčata nebo hrách. Určitě nevysévejte okurky do záhonu kde předtím rostly tykve nebo jahody.

Zálivka je důležitá od prvního okamžiku, kdy se rostlinka ocitne na záhonku. Zdroj: Profimedia

Proti chorobám

Okurkám na záhonku dopřejte hodně vody, a to nejlépe večer, voda by měla být vlažná, nikdy ne studená. Hnojit můžete i během sezóny, a to univerzálními hnojivovými směsmi pro zeleninu. Mějte připraveny i speciální fungicidní přípravky proti plísni, hnilobě, padlí či strupovitosti. Pokud nechcete používat chemické přípravky, z těch přírodních vám pomůže soda, ocet, zelená skalice, kyselina boritá, amoniak, manganistan draselný či dehtové mýdlo. Okurky potřebují také živiny, a to draslík dusík a fosfor.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, bydletcesky.cz