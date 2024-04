Máte oblíbené jahody nebo chcete vyzkoušet také jiné odrůdy a zjistit, co nabízejí? I mezi jahodami jsou velké rozdíly, přesto vás jiště potěší všechny, které se urodí. Z jakých jahodníků můžete vybírat?

Jak vybrat správné jahody právě pro vás?

Jaké jahodníky pěstovat? Nejde jen o vaše osobní preference či nejlepší obrázek ve Starklu, do kterého se zahrádkáři koukají jako do výlohy v cukrárně. I různé varianty jahodníků vyžadují konkrétní podmínky a hodí se proto do různé půdy či nadmořské výšky.

Liší se jistě velikostí, tvarem či chutí, ale také někdy výnosem. Kromě toho je možné rozdělit jahodníky na drobounké měsíční, jednou nebo stáleplodící druhy.



Jak vypadá hitparáda jahodníků, které se hodí do zahrady? Své tipy vám představí autorka z YouTube kanálu Zahrada pro radost. Každá odrůda má svá pro a proti.

I měsíční jahody nebo stáleplodící můžete pěstovat v zahradě

Mezi měsíčními jahodami můžete vybírat například z odrůdy Rujana, Alexandria, Alpine Yellow, Scarlet Beauty a dalších. Měsíční jahůdky jsou aromatické, droboučké, ale zato dozrávají postupně po celé léto. Hodí se jako podrůst pod rozložité keře, kde si je budou moci děti samy sbírat. Nejde o jahodníky, u kterých by se sledoval výnos, ale spíš krásný pokryv, který si užijí i děti.

V zahradách můžete rozhodně pěstovat i stáleplodící jahodníky, ale lépe se hodí například do závěsných nádob na balkóny a terasy. Tyto jsou reprezentovány odrůdami Evie 2, Ariba White F1 nebo Elan F1. Pokud ale chcete sklízet po troškách průběžně a zajímá vás víc pěstování v nádobách než záhonu, na zahradu můžete pořídit i tyto často převislé druhy.

Elan F1 pochází dokonce ze Švédska, plodí až do příchodu mrazíků a má velké kulovité, ale poměrně světlé aromatické plody.

Ariba White F1 se hodí nejen do závěsu, ale i na záhon. Jde o jahody vhodné do hlinitopísčitých lehkých půd a plodí krásné jahody typického tvaru, které jsou a pohled velmi atraktivní, a proto se hodí i k dekorativním účelům, stejně tak jako ke konzumaci.

Evie 2 plodí krásné, jasně červené velké jahody, je to rostlina odolná s velkým výnosem a krásnými plody. Tato odrůda je pěstovaná jak na záhonech, tak v závěsných koších. Ideální je pravidelná zálivka a zvládne i krátká polosuchá období.

close info Shutterstock zoom_in Pěstování jahod v zahradě má svá specifika. Nehodí se proto každá odrůda.

Nejoblíbenější jednou plodící jahodníky v českých zahradách

Mezi jednou plodícími jahodníky si můžete vybírat z oblíbených a osvědčených odolných odrůd. Které to jsou a jaké mají výhody?

Honeoye se hodí do lehčích na živiny bohatých půd, nesnáší přemokření, ale je odolný proti houbovým a listovým chorobám. Pěstovat se hodí na černé folii nebo vyvýšených záhonech. Plod je kónický, pevný a sladký, velikost je velká či střední a jde o ranou odrůdu.

Allegro se hodí do hlinitopísčitých půd obohacených humusem, postačí mírná až střední zálivka a hodí se proto i do záhonů.

Senga Sengara má plody drobné a sladko kyselé i velmi aromatické. Tyto jahodníky se hodí do záhonů, s kyprou humusem obohacenou půdou. Jde o rostlinu přizpůsobivou a velmi odolnou vůči nemocem, suchu i nízkým teplotám.

Mezi hvězdy jednou plodících jahod patří bezesporu Karmen s velkými aromatickými jahodami. Rostliny mají vysoký výnos na lehčích dobře propustných půdách. Navíc jde o rostlinu velmi odolnou vůči houbovým chorobám a jednu z nejlepších českých odrůd vůbec.

Mezi stálice českých zahrad patří také odolné pozdní Symfonie nebo velké a trvanlivé plody Sonáty.

Velmi často zmiňovaná Korona je odolná nejen proti chorobám, ale i mrazu a jde o druh, který patří k nejoblíbenějším. Plody jsou totiž velké a lesklé, báječně chutnají, i když jsou samozřejmě nejlepší hned po utržení.

