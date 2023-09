Zahrada na jaře roste jako z vody. Je třeba chopit se nůžek a zkracovat, odstřihávat a tvarovat, co je třeba. Ovšem jakých?

Okrasné keře, stejně jako ostatní vegetace na zahradě, vyžadují čas od času přistřihnutí. Většinou proto, že keře narostly do nežádoucí velikosti a zabírají příliš místa. Nebo je třeba zahustit příliš řídké, či naopak prosvětlit přehoustlé a přestárlé keře. Pro odstranění silných části se hodí ostrá a kvalitní pilka a pákové nůžky. Pomocí ručních nůžek pak provedete drobné kosmetické úpravy.

Zdroj: Youtube

Jaké nůžky potřebuje vaše zahrada?

Ti, kteří mají jedny univerzální nůžky, dobře vědí, že něco lze ustřihnout snadno, něco ztuha a někdy to nejde vůbec. Vybrat si vhodný nástroj na stříhání zeleně je proto velice důležité a jedny nůžky na zahradu rozhodně nestačí.

Vybírejte je podle toho, jakou zahradu obhospodařujete. Ta s kombinací ovocných dřevin, keřů, listnatých stromů a jehličnanů vyžaduje jiný typ nůžek než zahrada květinová či údržba vinohradu. Na slabší větvičky si pořiďte nůžky jedno- nebo dvoučepelové, které mohou být případně posíleny pákovým převodem. Při volbě mezi těmito typy je několik rozdílů v použití:

Jednočepelové jsou méně náchylné k poškození a opotřebení a hodí se dobře na suché větve. Odolávají nečistotám v podobě zeminy nebo písku, takže jimi můžete stříhat i kořeny. Práce s nimi je méně namáhavá.

Dvoučepelové jsou naopak vhodné pro přesný střih čerstvých větví a umožňují zastřihávat větve v těsné blízkosti kmene. Nejčastěji využijete nůžky jednoruční, které obvykle postačí na větve do průměru 2,5 cm. Je důležité, aby dobře padly do ruky. Pro stříhání větví o průměru 3 až 5 cm je nutné vybavit se nůžkami pákovými, které mohou mít i teleskopické rukojeti. Dobré je vědět, že čerstvé větve se stříhají snáze než suché. Pro stříhání těch suchých se vyplatí použít kvalitní převodový mechanismus, který umožní dobrý výsledek s minimálním úsilím. Zde je na místě varování – dbejte na to, abyste při stříhání neměli v blízkosti další osobu a nedošlo k úrazu. Pro bezpečnou práci vždy používejte rukavice, ruce chraňte vhodným dlouhým rukávem a nezapomínejte ani na ochranu očí. A ještě pozor na jeden častý nešvar. Výrobce nůžek udává sílu stříhaného materiálu. Na ni jsou dimenzované, lehce a kvalitně stříhají a nehrozí jejich poškození. Opravdu není vhodné se snažit stříhat větve, které se vejdou do maximálně rozevřených nůžek.

close info archiv firem zoom_in Dvoučepelové nůžky umožňují zastřihávat větve v těsné blízkosti kmene.

Rozdělení nůžek podle typu použití

Patří k vybavení každého pěstitele. Jedničkou mezi nimi jsou rozhodně dvoučepelové nůžky, které zajišťují kvalitní střih bez poškození nebo roztřepení řezu. Korkové výstelky rukojetí umožňují komfortní a pohodlnou práci. Mechanismus pro přítlak čepelí zabraňuje jejich náhodnému uvolnění během stříhání. Síla přítlaku je přitom snadno měnitelná během celé životnosti nůžek. Tento typ je vhodný pro stříhání výhonů a větví do průměru 2,6 cm.

Zahradní nůžky

close info archiv firem zoom_in Zahradní nůžky patří k základní výbavě každého zahradníka.

Nůžky na větve

Komfortní a snadnou práci při stříhání silných větví zajistí pákové nůžky. Pomocí dvoučepelových nůžek lze bez problému stříhat čerstvé větve až do průměru 5,5 cm. Při práci s nimi vzniká hladký a čistý řez bez zbytečného poškození stříhaných větví. Dvoučepelový systém stříhání zajišťuje nejen čistý řez, ale i snadné zachycení větví. Spodní čepel má tvar háku a tím spolehlivě přidrží větev. Speciální převodový systém zajistí až třikrát větší stříhací výkon. Hliníková držadla jsou lehká, a přitom maximálně odolná.

Nůžky na trávu

Pokud si přejete dokonalý trávník, oceníte i tyto speciální nůžky na zastřihávání jeho okrajů. Díky mechanismu nůžek bude tráva kvalitně a čistě odstřižená. Úhel střihu je nastavitelný v rozsahu 360 stupňů, což usnadní stříhání v méně přístupných místech a koutech. Maximální pohodlí nabízejí dlouhé nůžky, kterými lze trávu zastříhávat ve stoje, není třeba se ohýbat nebo dokonce lézt po kolenou.

close info archiv firem zoom_in Nůžky na trávu ocení každý milovník precizního anglického trávníku.

Nůžky na živé ploty

Existuje celá řada nůžek vhodných pro tvarování dřevin, odstraňování letorostů nebo pro zarovnávání tvarovaných živých plotů. Pro náročnější práci oceníte nůžky s technologií PowerGear, díky které se řezný výkon může ztrojnásobit, a to až ke špičkám čepelí. Pohodlí na rukojetích zajišťuje korek, odpadá nutnost pracovat v rukavicích. Ke komfortu přispívají i pružné dorazy, které tlumí rázy při dostříhávání.

Teleskopické nůžky na větve

Díky vynikajícímu dosahu do korun stromů nebudete potřebovat žebřík, ale můžete při práci stát bezpečně na zemi. Hodí se však i pro prostříhávání hustých keřů, kdy se nemusíte ohýbat či klečet. Teleskopické nůžky mají rozsah nastavení násady od 2,4 do 4 metrů. Stříhat tak můžete až do výšky 6 metrů. Střihací hlavu lze nastavit v rozsahu 230 stupňů. Nůžky jsou vhodné pro stříhání čerstvého dřeva a mají jednoduchý uzamykatelný mechanismus pro zajištění při přepravě nebo uskladnění.

Pravidla stříhání keřů v bodech

Na jaře nestříhejte druhy, které právě v tuto dobu kvetou – pusťte se do těch později kvetoucích.

Při tvarování platí zásada zkracovat maximálně o 1/3 původní délky výhonů.

Při prosvětlování vystříhávejte staré, uschlé nebo jinak poškozené části co nejtěsněji nad zemí.

Neodstraňujte více než polovinu výhonů. A mějte na paměti, že zkracováním podporujete zahušťování dřevin.

Zdroj: časopis Receptář